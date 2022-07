Kriza z vodo v Istri: okoljski minister bo vladi predstavil predloge omejitev

Okoljski minister Uroš Brežan se je v zvezi s pomanjkanjem vode v slovenski Istri danes v Kopru z župani dogovoril, da mu predlagajo ukrepe, ki jih bo v četrtek obravnavala vlada.

Na ministrstvu bodo še razvijali prostorski načrt za zajetje Suhorica, hkrati pa iskali možnosti povezave vodovodov v Istri, na Krasu, Postojnskem in Pivškem.

Minister za okolje in prostor se je v Kopru seznanil s pomanjkanjem pitne vode. Tudi on je pozval prebivalce in obiskovalce slovenske Obale, »da se morajo zavedati krizne situacije in da je treba z vodo ravnati izjemno skrbno«.

Na sestanku ministra, županov istrskih občin in predstavnikov Rižanskega vodovoda so sklenili, da bodo v slovenski Istri v najkrajšem možnem času oblikovali predloge nujnih ukrepov za varčevanje z vodo. Te bo Brežan v četrtek predstavil vladi.

Komu zapreti vodo?

Koprski župan Aleš Bržan je dejal, da prekinitev dobave vode gospodinjstvom »ni nujno najprimernejši način, ker to pomeni, da bi voda postala oporečna v celotnem sistemu, in ker bi prišlo do velikih poškodb v cevovodnem sistemu«. »Zato se je bolje pogovoriti o tem, ali tudi kakšnemu pravnemu subjektu zapreti vodo,« je menil.

Do srede nameravajo občine in Rižanski vodovod pripraviti seznam gospodarskih subjektov oziroma dejavnosti, katerim bi začasno prepovedali uporabo vode, je pojasnil Bržan.

Pred tem so se v Hrpeljah z ministrom Brežanom srečali župani s Krasa in Brkinov ter predstavniki Kraškega vodovoda. S povezavo vodovodov na Krasu in v Istri bi lahko zagotovili zanesljiv vir pitne vode za slovensko Istro, ki ima zdaj največ težav, pa tudi za Kras in Brkine, je po prvem sestanku dejal minister.

Komenski župan Erik Modic je napovedal, da bi lahko dobavo vode s Krasa v Istro v enem letu povečali s 100 na 150 litrov na sekundo. Dodatno vodo bi lahko Kraški vodovod črpal iz vrtine, za katero je pridobil gradbeno dovoljenje že leta 1995. Da bi jo usposobili, bi potrebovali od 600.000 do 700.000 evrov.