Slabe novice: ne proizvedemo dovolj elektrike, cena bo poskočila do trikrat

Napovedi za cene električne energije v prihodnje niso obetavne ne za gospodarstvo ne za gospodinjstva, je poročal Radio Slovenija. Že v prvih petih mesecih letos je bila proizvodnja elektrike na zgodovinsko najnižji ravni. 95 odstotkov vseh ur smo bili odvisni od uvoza električne energije. Struge slovenskih rek so suhe, zato tudi rekordni uvoz. Cene elektrike so zaradi vojne v Ukrajini prenapihnjene, a tudi z morebitno umiritvijo razmer bodo te še vedno višje, napoveduje prvi mož Elesa Aleksander Mervar. »Cene bodo v prehodnem obdobju šle blazno gor. Od dva- do trikrat.«

Izjavo je podrobneje pojasnil kasneje za TV Slovenija. »Moj namen ni kogar koli plašiti, ampak enostavna matematika, struktura položnice, ki jo imamo, pregled bodočih borznih cen, kažejo, da bo podražitev najmanj od dva- do trikrat. To so dejstva. Za to so dokazi. Kaj bo pa v resnici, kako bo vlada z ukrepi to ublažila, bomo pa videli. Sigurno pa mislim, da bo to, kar sem napovedal, v praksi nižje, za koliko, pa je odvisno od vladnih ukrepov.«

Premier Robert Golob bo po napovedih danes predstavil prve predloge za blažitev draginje, ki predstavljajo eno od prednostnih nalog nove vlade na začetku mandata.