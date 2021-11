Kriza? Ne za premožne Slovence! Premoženje so povečali za 1,3 milijarde evrov

Stoterica najbogatejših Slovencev ima pod palcem 7,1 milijarde evrov, kar je največ doslej. Premoženje 100 najbogatejših se je v zadnjem letu povečalo za skoraj četrtino oziroma 1,3 milijarde evrov, ugotavljajo v časniku Finance. Na vrhu lestvice ni sprememb, na njej kraljujeta Iza Sia in Samo Login.

Največje povečanje premoženja najbogatejših po letu 2008 je posledica visokih vrednotenj na delniških trgih, ki so podlaga za oceno premoženja, pa tudi dobrega poslovanja, razdolževanja, povečevanja denarnih blazin, v nekaterih primerih pa tudi uspešnih prevzemov, so povzeli v časniku Finance, ki lestvico 100 najbogatejših Slovencev predstavlja v posebni izdaji revije Manager.

Iza in Samo Login. FOTO: Nik Kranjec

Meja za vstop na lestvico se je z lanskih 20,9 milijona evrov povišala na 27,7 milijona evrov. Zamenjala se je nekaj več kot četrtina obrazov, pri čemer je 10 novincev, 17 pa povratnikov nanjo.

Po panogah so podjetja v lasti najbogatejših precej raznovrstna, se pa v zadnjih letih krepi IT-panoga, povzemajo Finance.

Podjetja v lasti najbogatejših imajo po večini dober položaj na trgu in so bolj odporna na šoke, kot je pandemija, od povprečnega slovenskega podjetja, zato se oteženo gospodarsko okolje bistveno ne kaže v njihovih izkazih.

Večina premoženja na lestvici je sicer lastništvo v podjetjih. Pri petini so glavnina denarna sredstva, za katera ni jasno, kako so danes v rabi. Gre bodisi za kupnine ob prodaji podjetij – takšnih je 17 – bodisi za ocene neto zaslužkov po stroških športnikov Gorana Dragića, Anžeta Kopitarja in Luke Dončića.

Na lestvico tudi Dončić

Kot rečeno, na vrhu ostajata zakonca Login. Čeprav sta se zasebno razšla, po lastnih navedbah nadaljujeta skupno delo, zato sta na lestvici še vedno obravnavana skupaj. Vrednost njunega premoženja, 689 milijonov evrov, je seštevek njunega deleža kupnine za podjetje Outfit7 in dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz družbe.

Sandi Češko. FOTO: Jure Eržen, Delo

Skoraj pol manj, 355 milijonov evrov, imata na drugo mesto uvrščenain njegova partnerica. Glavnina premoženja je ocena kupnine za 55-odstotni delež v Studiu Moderna.

Najvišji skok je uspel družini Šešok, lastnikom Iskre. Finance ji pripisujejo 275 milijonov evrov premoženja, kar je približno 150 milijonov več kot lani, s to vsoto pa so se uvrstili na tretje mesto.

Poleg boljšega poslovanja in višjih vrednotenj primerljivih evropskih borznih družb so h konkretnemu povečanju ocene družine Šešok pripomogle napovedi. Prihodnje leto načrtujejo 385 milijonov evrov prihodkov, kar bi pomenilo trikratnik lanske prodaje, in 29,3 milijona čistega dobička, lani ga je bilo za 8,9 milijona evrov. Pomembno k povišanju ocene pripomore tudi nepremičninski portfelj, so navedli sestavljavci lestvice.

Med prvo deseterico sta se s 73-odstotno rastjo ocenjenega premoženja povzpela zakonca Vesna in Dari Južna. Njun holding Perspektiva se v zadnjih letih pospešeno razdolžuje, razlog za povečanje ocene pa je tudi uspešno poslovanje novomeškega gradbenega podjetja CGP in rast tržne vrednosti Petrola, ki je v njuni približno 10-odstotni lasti.

Luka Dončić. FOTO: Borut Zivulovic, Reuters

Za najbolj zanimivega novinca na lestvici so pri Financah označili košarkarja Luko Dončića. Lani se je ta s 16,5 milijona evrov ocenjenega premoženja uvrstil med najbogatejše Slovence do 40 let, letos pa je z 29,4 milijona evrov ujel najbogatejšo stoterico.