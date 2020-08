To je novo število primerov, med okuženimi tudi dva otroka

V ponedeljek so opravili 1370 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, 21 je bilo pozitivnih, kažejo podatki Sledilnika za Covid. Med pozitivnimi sta tudi dva otroka, iz starostne skupine 5-14 let, trije pozitivni so tudi v starostni skupini 15-24 let.



Trenutno se jih 17 zdravi v bolnišnici, enega so odpustili v domačo oskrbo. Umrl ni noben bolnik, prav tako noben ne potrebuje intenzivnega zdravljenja.



Trenutno je v Sloveniji aktivnih 414 okužb z novim koronavirusom. Okužbo z novim koronavirusom so doslej v Sloveniji potrdili pri 2686 osebah, skupaj je umrlo 133 bolnikov s covidom-19.