»Krivosodje« na preizkušnji: Radonjiću po obtožbah obrekovanja grozi še večji škandal

Preden je ljubljanski sodnik Zvjezdan Radonjić leta 2020 zaradi suspenza dokončno slekel črno togo, je tako strokovno kot tudi laično javnost presenetil z več (šokantnimi) izjavami. Letele so predvsem na pravosodje, s tem pa si je na strani onih, ki ponavljajo skovanko krivosodje, pridobil precej naklonjenosti. A ga je (tudi) predolg jezik spravil celo v kazenski pregon, saj sta mu vrhovna državna tožilka Blanka Žgajnar in takrat okrožna, zdaj pa višja sodnica Andreja Sedej Grčar očitali kazniva dejanja obrekovanja in razžalitve. Celjsko okrožno sodišče je oktobra lani temu pritrdilo in ga ob...