Premier optimist ob vstopu v zadnje leto mandata. Matej odšel, Saša prišel

Naslednje redne državnozborske volitve se hitro približujejo, s tem pa prihaja tudi čas, ko bodo morale stranke volivcem pokazati, katere obljube so uresničile in katere so ostale le mrtve črke na papirju. Prvi mož Gibanja Svoboda in premier Robert Golob je na sobotnem festivalu Svobode v Volčjem Potoku poskušal zbrane člane in simpatizerje stranke prepričati, da jim ljudje še lahko zaupajo: »Vsi se še spomnite časa tri leta nazaj, ko smo se podali na to pot, kako so govorili: ne potrebujemo še enega novega obraza, nimate izkušenj, nimate programa in ne bo vam uspelo. Danes smo tu.«

In četudi analitiki ocenjujejo, da se pri reformah vlada ni najbolje izkazala, Golob, ki je poudaril optimizem ob vstopu v zadnje leto mandata, še naprej vztraja, da Svoboda na političnem parketu ohranja iskreno predanost ideji spremembe. »Ker nismo šli po oblast, ampak po nekaj, v kar smo verjeli. Šli smo po spremembo, ta je danes živa in raste.«

Reforme po njegovem niso politični projekti, ampak življenjske zgodbe ljudi: »Reforme izvajamo, ker verjamemo, da je to prav. Ker so reforme ljudje, obrazi in njihove usode. Zato bomo vztrajali.« Poudaril je pomen zdravstvene reforme, plačne reforme in gradnje javnega stanovanjskega sistema ter opozoril na nujnost zaščite pred vplivi zasebnega kapitala. »Ne bomo dovolili, da bi zasebni kapital narekoval tempo – ne reform ne prihodnosti.«

Povezovanje

Glede na vse bolj zaostrene varnostne razmere v svetu premier ni pozabil omeniti niti nadaljnjega vlaganja v varnost. »Varnost je več kot orožje. Je skupnost, odporna proti naravni katastrofi, človeški neumnosti in pohlepu.« Pred parlamentarnimi volitvami je poslal tudi jasno politično sporočilo. Da je povezanost koalicije ključno orožje proti desnemu populizmu.

Očitno bodo v stranki v prihodnjih mesecih prav povezovanju dali še večji poudarek. Tako znotraj koalicije kot z lokalno ravnjo. Gibanje Svoboda oziroma mariborska veja te stranke je sklenila sporazum o sodelovanju z listo mariborskega župana Saše Arsenoviča. To bo Gibanju Svoboda med drugim prineslo dve podžupanski mesti v mariborski občini.

»Ta podpis ni pomemben samo za Maribor, ampak tudi za Štajersko, Podravje, Pohorje. Upam, da bomo kos izzivom, ki jih imamo, da bo vsak Slovenec v svojem okolju lahko izživel svoj potencial,« je povedal župan.

Gibanje Svoboda ima odslej novega generalnega sekretarja. Dosedanjega Mateja Arčona bo zamenjal Matej Grah, 31-letni politik iz Pomurja, ki je širši javnosti postal znan kot predsednik mladinske organizacije Svoboda Mladi in najmlajši kandidat te stranke na nedavnih volitvah v Evropski parlament.