Kristusov pasijon v haloški katedrali (FOTO)

Na cvetno nedeljo je bilo pred župniščem Sv. trojice na Gorci nadvse slovesno. Pater Jože Petek je najprej opravil slovesen blagoslov presmecev, potem je sledila uprizoritev Kristusovega pasijona v cerkvi, tako imenovani haloški katedrali. Sodelujočih v predstavi je bilo skupno kar 60.

Z oljčnimi vejicami in presmeci so pozdravljali Jezusa, zapeli so pevci mešanega cerkvenega pevskega zbora ob spremljavi orgel. Mašo je daroval domači župnik, navzoč je bil še brat Robi in ministranti. Priprave na igrani pasijon so začeli takoj po novem letu, intenzivne vaje pa po pustu. Letos so zaznamovali 20 let igranja.

Jezusa je zaigral Anže Hren.

Pasijon je evangelijska dramska pripoved o trpljenju Jezusa Kristusa. Dramski prizor se začne z zadnjo večerjo, ko se okrog svojega učitelja zbere vseh 12 apostolov, in prikazuje zadnje ure življenja Jezusa iz Nazareta. Oljčni vrt Getsemani v igri predstavlja haloški presmec, ki ga je izdelal pater Jože. Uprizoritev 14 postaj križevega pota se konča s križanjem. Jezusa je prepričljivo zaigral Anže Hren in tudi vsi drugi igralci so odlično odigrali svoje vloge. Število igralcev se iz leta v leto spreminja. Po dveletnem premoru zaradi epidemije so letos malce težje zbrali nastopajoče, pasijon pa bo kljub vsemu igralcem in župljanom ostal v nepozabnem spominu.

V veliko pomoč so bili ljudje dobre volje in starši, ki so svoje otroke vozili na vaje ter jih potrpežljivo spremljali. Pasijon bodo uprizorili še na veliki petek.