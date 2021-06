Krištofova priznanja za šoferje

Med približno 60 člani društva je bila tudi Špela Kolbl, nogometna reprezentantka Slovenije.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona (ZŠAM), ki deluje od leta 1950 za območje občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, po vključitvi v tako imenovano Štajersko regijo še posebno tesno sodeluje s sorodnim združenjem iz Poljčan.Med drugim se člani radgonskega združenja udeležujejo Krištofovega srečanja v Poljčanah. V znak zahvale za druženje je poveljnik poljčanskega združenjas še petimi člani obiskal člane radgonskega združenja na njihovem srečanju. To je bilo v prostorih Društva Oldtimer Stara Gora, kjer je tudi muzej starodobnih vozil in etnološke zbirke, ki je v Bolehnečicih, na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Med okrog 60 člani je bila tudi, nogometna reprezentantka Slovenije.Stane Spolenak je ob tej priložnosti trem radgonskim članom izročil spominska Krištofova priznanja, in sicerin. Vsi zbrani pa so si ogledali okrog 3500 eksponatov tamkajšnjega muzeja. Sledilo je druženje s prigrizki in napitki. Pijačo je prispeval član združenja. Prav gotovo pa sta največ za vso organizacijo postorila Radgončanain. Radgonski šoferji so ob tem napovedali, da se bodo v nedeljo, 25. julija, udeležili že 17. druženja ob Krištofovi nedelji. Maša bo v cerkvi svetega Križa v Poljčanah. Druženje pa se bo nadaljevalo v društvenih prostorih.