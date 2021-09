Kristini Naglost Valvasorjevo priznanje za izjemen dosežek

Častno Valvasorjevo priznanje za izjemen dosežek na področju snovanja in izdelave tipne umetniške slike za osebe s slepoto in slabovidnostjo bo prejela Kristina Naglost.



Replika slike Toneta Kralja z naslovom Srečanje, izdelana v reliefu, delo Kristine Naglost, je prilagojena za osebe s slepoto in slabovidnostjo.



Nastala je kot magistrsko delo na smeri Inkluzivna pedagogika Pedagoške fakultete na Primorskem, pomeni pa novost v slovenskem prostoru in prinaša nove pristope v muzejski pedagogiki.

Častno Valvasorjevo priznanje Tomiju Lombarju

Častno Valvasorjevo priznanje pa je dobil fotoreporter Dela Tomi Lombar. In to za donacijo fotografskega opusa iz treh desetletij samostojne Slovenije Muzeju novejše zgodovine Slovenije.



Dogajanje različnih podob življenja v tridesetih letih samostojne Slovenije je na svojevrsten način zajeto in dokumentirano v fotografijah Tomija Lombarja. Ta dragocena pričevanja časa je fotograf podaril Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Opus obsega več kot 200.000 negativov in digitalnih fotografij iz celotnega obdobja njegove fotoreporterske kariere (1989–2020).





