Vdor virusa v DSO, okužena je bila dvakrat cepljena (V ŽIVO)

Bomo lahko izbirali cepivo?

EU ima v tretji fazi preizkušnje tri nova cepiva. FOTO: Blaž Samec

Število okužb narašča

Vdor virusa v DSO, okužena je bila dvakrat cepljena

Iz DSO Ptuj, enota Kidričevo, so sporočili, da je ponovno prišlo do okužbe z novim koronavirusam. Gre za stanovalko, ki je bila cepljena z dvema odmerkoma cepiva Pfaizer Biontech. Prvi odmerek je prejela konec decembra 2020, drugi odmerek pa januarja letos. V tednu med 5. in 11. marcem je bila na zdravljenju v bolnišnici. Po enem tednu bivanja v DSO so se pojavili znaki, značilni za covid 19. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja je bila odpeljana v bolnišnico Ptuj, kjer se zdravi na covid oddelku.



Etažo, kjer je omenjena stanovalka bivala, so uredili v sivo cono, kar pomeni, da se stanovalci tam zadržujejo v sobah in bodo testirani v skladu s protokolom prvi, četrti in osmi dan po zaznani okužbi.



Obiski v enoti so še naprej možni ob doslednem upoštevanju predpisanih ukrepih in v za to namenjenih prostorih.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid 19, ki poteka od 11. ure, sodelujetaiz Fakultete za farmacijo v Ljubljani in predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev​Uradna vladna govorka za covid 19je sporočila, da je vzpostavljena samostojna spletna stran http://cepimose.si , na kateri bodo tudi informacije o konkretnih organizacijskih in izvedbenih vidikih cepljenja, odgovori strokovnjakov na najpogostejša vprašanja, informacije o cepivih, delovanju cepiv in zdravstveni nasveti.V tretji fazi kliničnega preizkušanja je 23 cepiv, v EU in Ema pa so v tem trenutku trije t. i. tekoči pregledi. Gre za cepiva CureVac, Sputnik in Novavax. Pregled ruskega cepiva Sputnik V je pri koncu, nato bo Ema sprejela dokončno odločitev, je povedal Štrukelj. Cepivo Novavax, ki je novost, saj vsebuje protein in se s tem približuje klasičnim cepivom, ki jih uporabljamo proti različnim kužnim boleznim, je 90-odstotno učinkovito. Deluje tudi proti britanskemu in južnoafriškemu sevu, je predstavil dobro novico. Pojasnil je, da bazična učinkovitost pomeni, da ta preprečuje hujši potek bolezni.Glede izdelave cepiv AstraZeneca, Johnson & Johnson in Sputnik je Štrukelj poudaril, da so vsa tri cepiva DNA vektorska cepiva, za katere uporabljajo sesalske celice. »Cepivo ne vsebuje nič v zvezi nerojenimi abortiranimi otroki,« je poudaril.Cepivo Sputnik je učinkovito, prva in druga faza sta bili narejeni korektno, v tretji pa je bila narejena naknadno z ne dovolj velikim število posameznikov, sedaj pa se ta dokumentacija dopolnjuje. Vsako posamezno dogovarjanje za dobavo cepiva mimo EI je izven pravil, a slišimo, da se nekatere članice javno na ali na glas pogovarjajo s posameznimi proizvajalci cepiv, je odgovoril na vprašanje, ali bi se morala tudi Slovenija sama pogovarjati s proizvajalci.Ta trenutek cepiv ne moremo zbirati, lahko pa jih bomo kmalu, je napovedal. Kdaj lahko pričakujemo nova cepiva, ni znano, saj klinična preizkušnja še ne pomeni odobritve cepiva. Verjetno bo najhitreje odobreno cepivo CureVac.Štrukelj se je zavzel za to, da bi se povečalo število klicnih centrov, v katerih bi strokovnjaki odgovarjali na številna vprašanja, povezana s cepljenjem. Lečeči in osebni zdravniki so že sedaj preobremenjeni, je dejal.V nedeljo je bilo od 1.842 PCR testov na novi koronavirus pozitivnih 290 oziroma 15,7 odstotka. Opravili so tudi 6.491 hitrih testiranj (podatka o pozitivnih ni). Za primerjavo: prejšnjo nedeljo je bilo pozitivnih 205 oziroma 12,6 odstotka testov. Po okužbah so izstopali Kranj (11), Kamnik (20), Ljubljana (19), Maribor (42).Število okužb se tako še naprej povečuje, aktivnih primerov je 10.635, v nedeljo se je njihov število v primerjavi z dnevom prej povečalo za 80. Pojavnost virusa v zadnjih sedmih dneh v povprečju znaša 820 (+12 v primerjavi s soboto). Poslabšujeta se tudi 14- in sedemdnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev; prva je 503, druga pa 273.Država je sicer še vedno v oranžni fazi, se pa odmikamo od kriterijev za rumeno fazo, v kateri so sicer Posavska, Jugovzhodna in Primorsko-notranjska regija.Povečuje se tudi število bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje na covid 19 oddelkih; v nedeljo je bilo takih 494 (v soboto 473 oseb), od tega jih je v intenzivnih enotah 95 oz. dva več kot dan prej. Umrle so še štiri osebe, skupaj po podatkih Covid 19 sledilnika 3.976 (po podatkih ministrstva za zdravje pa že več kot 4.200.Zaradi tretjega vala, ki se je že začel, bo vladna posvetovalna skupina danes razpravljala o morebitnem zaostrovanju ukrepov. In to le nekaj dni zatem, ko so odločili, da se tudi, Obalno-kraška regija pa je iz rdeče prešla v oranžno fazo, s tem pa se je odpravila omejitev gibanja z drugimi regijami.