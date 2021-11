Po 2 letih: Kris in starši s čustvenim sporočilom vsem, ki so pomagali

Danes mineva dve leti odkar se je pri zbiranju sredstev za zdravljenje malega Krisa Zudicha združila vsa Slovenija, vse generacije. Zbralo se je celo več denarja, kot ga je za zdravljenje v Ameriki potreboval Kris in njegova družina. Zgodba ima še srečnejši konec kot ta, Krisu se je stanje po zdravljenju namreč zelo izboljšalo in zato so se danes v njegovem imenu na omrežju Facebook še enkrat zahvalili vsem, ki so se takrat odzvali klicu na pomoč.

Takole so zapisali: »Mama in Papaci sta že ob rojstvu spoznala, da sem poseben fantek. Kmalu je spoznanje potrdila tudi diagnoza. Danes minevata 2 leti, odkar ste mi omogočili, da svojo posebnost na najbolj srčne in raznolike načine vsakodnevno pokažem vsem v moji bližini.

Vsem mojim posebnim prijateljčkom sporočam, da skupaj smo močnejši in zmoremo preko vseh zaprek. Velik objemček pošiljam moji Palčici Pomagalčici in vsem škratkom daleč okoli.