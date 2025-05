Jupiter (JUP) je imel 28-odstotno rast in dosegel ceno 0,6116 USD, pozornost pa vse bolj priteguje tudi Solaxy ($SOLX), eden najnovejših in najambicioznejših projektov znotraj verige Solana, ki je v fazi predprodaje že presegel 41 milijonov dolarjev.

Jupiter raste zaradi novih funkcij

Vlagatelji so se na JUP odzvali pozitivno predvsem zaradi uvedbe nove funkcije »Lend«, ki je bila integrirana v njihovo platformo. Projekt Jupiter, sicer znan kot vodilni DEX agregator v ekosistemu Solana, ima več kot milijardo dolarjev dnevnega obsega trgovanja, kar presega celo nekatere spletne igralnice.

Tehnična slika ostaja močna – cena je zrasla z 0,54 na 0,61 USD in se nevarno približuje 200-dnevnemu drsečemu povprečju, ki ga mnogi analitiki označujejo kot kritično točko za začetek nove rasti.

Predprodaja Solaxy dosega izjemne številke

A če JUP trenutno išče pot do novega tehničnega preboja, Solaxy že gradi nekaj veliko večjega. Solaxy ($SOLX) je eden tistih projektov, ki ne cilja zgolj na viralno izpostavljenost, temveč na dejansko vlogo v prihodnosti Web3 infrastrukture.

Gre za memekovanec z močno tehnično zasnovo, ki združuje hitrost in nizke stroške Solane s pretočnostjo Ethereuma – zaradi mosta, ki omogoča medverižno funkcionalnost in dostop do likvidnosti v več omrežjih hkrati.

Predprodaja Solaxy že dosega izjemne rezultate. Trenutno zbrana sredstva presegajo 41 milijonov dolarjev, dnevni pritok pa pogosto presega 250.000 USD. Ocenjuje se, da bo projekt kmalu presegel mejo 50 milijonov, kar ga že zdaj uvršča med najuspešnejše predprodaje leta. V času, ko večina memekovancev temelji na navdušenju in družbenih omrežjih, Solaxy prinaša nekaj čisto drugega – infrastrukturo.

Po podatkih iz blockchain analitike se v predprodajo Solaxy vključujejo tako maloprodajni kot tudi institucionalni vlagatelji, kar kaže na širše zaupanje v dolgoročni potencial projekta. Delež prenosov iz decentraliziranih denarnic se povečuje, kar pomeni, da se SOLX že uveljavlja kot resen igralec tudi zunaj lastnega promocijskega mehurčka.

Solaxy kot temelj prihodnjega DeFi-ja

Njegov staking sistem je eden najbolj aktivnih med novimi projekti – več kot 11 milijard žetonov SOLX je že zaklenjenih, kar vlagateljem prinaša visoke pasivne donose in hkrati prispeva k dolgoročni stabilnosti omrežja.

Tehnična zasnova omogoča neposredne in varne prenose med različnimi blockchaini, brez zamud in brez odvisnosti od tretjih ponudnikov. Solaxy se zato že zdaj uporablja kot temelj za resne DeFi projekte, ne le kot še en memekovanec, ki čaka na naslednji trend.

Razvijalci že testirajo decentralizirane aplikacije, ki bodo temeljile na tej infrastrukturi – od čezverižnih menjalnic do orodij za likvidnostno rudarjenje. Ta usmerjenost k realni uporabnosti je tisto, kar Solaxy loči od drugih projektov v tem segmentu. V predprodaji lahko sodelujete s kriptodenarnico Best Wallet, ki je ena izmed najbolje ocenjenih na Google Play.

Varnost, skupnost in politični kontekst

Poleg tega ima Solaxy podporo močne in angažirane skupnosti, ki v projektu ne vidi le priložnosti za kratkoročen dobiček, temveč strateško dolgoročno naložbo. Aktivnost vlagateljev na družbenih kanalih in visoka vključenost v predprodaji kažeta na to, da projekt ne gradi le prepoznavnosti, temveč tudi zaupanje.

Na različnih platformah, vključno s Telegramom, Discordom in Redditom, so dnevne razprave o prihodnosti ekosistema, možnih integracijah in pričakovanih razvojnih fazah. Skupnost ne deluje le kot pasivni opazovalec, temveč kot aktivni udeleženec razvoja.

To se dogaja v trenutku, ko se tudi politično okolje v ZDA nagiba vse bolj v korist digitalnim sredstvom. Sodelovanje javnih osebnosti, kot je senator JD Vance, na kriptokonferencah in v razpravah o prihodnosti regulacije ustvarja ugodno klimo za projekte, kot je Solaxy.

Vse pogosteje se omenja tudi možnost vključitve Solaxyja kot modelnega primera v razprave o interoperabilnosti med blockchaini, kar bi projektu lahko dalo dodatno regulatorno težo in dolgoročno zaščito pred negativnimi spremembami zakonodaje.

Zaključek: Solaxy je več kot trend

Rast JUP potrjuje, da lahko kovanci Solana hitro izkoristijo nove funkcionalnosti in tehnične nadgradnje. Vendar je Solaxy več kot le odziv na tržne trende. S svojo vizijo, strukturo in številkami iz predprodaje postaja eden najresnejših kandidatov za vodilni projekt leta 2025. Za tiste, ki iščejo več kot zgolj volatilnost in dnevne donose, je Solaxy priložnost, ki jo je vredno spremljati in morda tudi pravočasno podpreti.

Na trgu, kjer večina projektov izgine v nekaj mesecih, Solaxy stavi na arhitekturo, ki bo vzdržala prihodnje cikle in postala temelj za novo generacijo decentraliziranih rešitev. To ni le kovanec, temveč platforma. In ravno v tem je njegova moč.

