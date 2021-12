Kriptokraljica nategnila 15.000 Slovencev

Odkar obstaja svetovni splet, imajo prevaranti in trgovci vsak dan semenj. Nešteto strani ponuja sanjske svetove, ljudi pa od nekdaj zelo privlači možnost zaslužka. Tako so pred petimi leti Slovenke in Slovenci drli na predstavitve po ljubljanskih hotelih, kjer so se jim odstirali bajni zaslužki z novo kriptovaluto onecoin. »Kar nas dela drugačne, je naša vizija. Smo več kot le še en (kripto)kovanec,« je na takih predstavitvah pri nas in po vsem svetu pridigala Bolgarka Ruja (oziroma Ruža) Ignatova, ki je tako učinkovito širila besedo o onecoinu, da se je je prijel vzdevek kr...