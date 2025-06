Kriptobot Snorter navdušuje vlagatelje – rekordna predprodaja v enem tednu

Trenutno je cena žetona $SNORT le 0,0943 USD, kar pomeni zadnjo priložnost za zgodnje vlagatelje, da si zagotovijo žetone pred naslednjo podražitvijo.

Za primerjavo: Banana Gun, znani trgovalni bot za Ethereum, je v celotnem zasebnem krogu zbral 1,2 milijona dolarjev, in to z velikansko prednostjo na začetku. Snorter dosega podobno hitrost brez pomoči tveganega kapitala.

Snorter je zasnovan kot trgovalni bot znotraj aplikacije Telegram za Solano in Ethereum, ki Telegram spremeni v celovit trgovalni paket. Od menjav v delčku sekunde do takojšnjega zaznavanja, kopiranja trgovanj in sledenja portfelju v realnem času. Trgovalni bot je ustvarjen za tiste, ki želijo trgovati hitreje in pametneje, vse kar iz klepeta.

Na današnjem trgu memekovancev pomeni hitrost preživetje. Mali vlagatelji, ki se še vedno zanašajo na brskalniške denarnice, pogosto vstopijo prepozno – boti in »sniperji« pa takoj poberejo vse. In prav to konkurenčno prednost ponuja Snorter.

Snorter je vse, kar potrebuje mali vlagatelj

Trgovanje z memekovanci ostaja eden najhitrejših načinov za pretvorbo majhnih vložkov v izjemne dobičke.

V zadnjem letu smo videli izjemne donose: Pepe ($PEPE) je zrasel za 1.948 %, Bonk ($BONK) za 302 %, SPX6900 ($SPX) pa je eksplodiral za neverjetnih 11.025 %.

Še bolj osupljivi so skoki žetonov z launchpadov, kot je Pump.fun – Fartcoin ($FARTCOIN) je zrasel za 2.905 %, Peanut the Squirrel ($PNUT) pa za 2.642 %, še preden so ti kovanci sploh prišli na večje borze.

Toda čeprav so ti donosi možni, jih večina trgovcev nikoli ne doseže. Ne zato, ker bi bili žetoni slabi, temveč zato, ker vstopajo prepočasi, trgujejo ročno ali pa jih prehitijo boti.

Analiza trgovanja na Pump.fun razkriva, da je več kot 60 % trgovcev ustvarilo izgubo. Kar 2,4 milijona denarnic je izgubilo do 1.000 USD, nekateri pa tudi več kot 100.000 USD.

Težava niso kovanci, temveč izvedba. Brez hitrosti, avtomatizacije in zaščite postanejo mali vlagatelji le izhodna likvidnost za pametnejše, hitrejše bote.

Snorter pa to spreminja.

Najprej morate prepoznati memekovance in tukaj nastopi Snorter. Snorter daje vsakdanjim trgovcem hitrost in prednost, ki ju običajno uporabljajo »kiti vlagatelji« za zgodnji vstop v trg.

Zakaj Snorter navdušuje

Večina Telegram botov obljublja prednost – Snorter pa jo dejansko tudi dostavi.

Orodja, kot so Banana Gun, Unibot in STBot, so sicer zaznamovala obdobje trgovalnih botov, vendar so omejena na Ethereum, s tem pa tudi na počasnejše transakcije in napihnjene provizije. Poleg tega so pogosto ustvarjena z mislijo na razvijalce, ne pa na kriptonavdušence, ki lovijo naslednjo eksplozijo memekovanca.

Snorter je ustvarjen za kaos na trgu memekovancev, ki se zdaj vse bolj seli na Solano.

Zasnovan je na menjavah pod eno sekundo prek Solane, podprtih z lastno RPC infrastrukturo, ki uporabnikom omogoča zaznavanje žetonov v trenutku, ko gredo v obtok, pogosto še preden jih večina trgovcev sploh opazi. Zaznavanje pomeni nakup žetona takoj po lansiranju, preden se ta sploh pojavi na grafih DEX-ov, kar daje uporabnikom ključno časovno prednost.

In ne gre le za hitrost – gre tudi za zaščito. Snorter ima vgrajeno MEV zaščito, ki ščiti transakcije pred napadi »sendviča« in predčasnim izvajanjem, ki lahko izprazni dobiček, še preden se transakcija potrdi.

Snorter ne pozablja niti na uporabnike Ethereuma. Podpora za to verigo prihaja kmalu, BNB, Polygon in Base pa se že razvijajo.

Trgovalne provizije? Večina botov zaračuna 1,5 % ali več. Snorter to zniža na zgolj 0,85 %, kar ga postavlja med trgovalne bote z najnižjimi provizijami na trgu.

A Snorter ni le orodje za zgodnji vstop, gre tudi za varnost s 85-odstotno uspešnostjo zaznave »rugpull« in »honeypot« projektov. V zaprti beta verziji Snorter v realnem času zaznava pasti pri mintanju, črne liste in zamrznitve likvidnosti. Če na primer neki žeton prepreči prodajo ali razvijalcu po lansiranju omogoči mintanje milijard novih enot, Snorter to zazna, še preden sploh klikne »Kupi«.

Nikoli še niste trgovali s kriptovalutami? Ni panike. Snorter omogoča, da v realnem času posnemate poteze najbolj uspešnih denarnic. Preprosto izberite denarnico, določite velikost svojega vložka in Snorter bo samodejno posnemal njihove nakupe in prodaje – neposredno v Telegramu.

$SNORT poganja vse – provizije, nagrade, upravljanje in rast

Imeti $SNORT ni zgolj priporočljivo, je ključno za popoln dostop do vseh zmogljivosti bota.

Z minimalnim on-chain zneskom $SNORT se trgovalne provizije znižajo na izjemno nizkih 0,85 %, hkrati pa odpadejo dnevne omejitve pri zaznavanju, kar uporabniku omogoča dostop do najboljših funkcij bota brez omejitev.

Imetniki, ki se dolgoročno odločijo za žeton, uživajo še dodatne koristi v obliki realnega donosa. Za nagrade je rezerviran sklad v višini 25 milijonov žetonov, ki se uporabnikom izplačuje blok za blokom v obdobju 12 mesecev – kot nagrada za zgodnje podpornike.

Trenutni donosi od stakinga znašajo impresivnih 674 % letne donosnosti (APY), ki se dinamično prilagaja glede na število sodelujočih v skladu.

Z uvedbo modula DAO bo $SNORT pridobil upravljavsko težo. Imetniki bodo imeli glasovalne pravice glede pomembnih odločitev, kot so integracija novih blockchain omrežij, določitev ravni provizij in razporejanje sredstev iz zakladnice projekta.

In to še ni vse. Trgovalne lige, nagrade na lestvicah, spodbude za copy-trading in referenčne kampanje; vse bo poganjano z žetonom $SNORT, s čimer se bo celotna dejavnost znotraj ekosistema neposredno vezala na uporabo žetona in njegovo kroženje.

Ne spreglejte naslednje velike priložnosti – pridružite se predprodaji še danes

Če želite postati zgodnji podpornik Snorter Tokena, obiščite uradno spletno stran Snorter Token, povežite svojo denarnico in kupite $SNORT z enim od podprtih sredstev: SOL, ETH, BNB, USDT, USDC – ali celo z bančno kartico.

Za najboljšo uporabniško izkušnjo priporočamo uporabo Best Wallet – edine mobilne denarnice, ki omogoča popoln vpogled v potekajoče predprodaje in zgodnji dostop do novih žetonov prek ekskluzivne funkcije »Upcoming Tokens«.

Glede na svojo lokacijo si lahko aplikacijo prenesete prek Google Play ali Apple App Store.

Ostanite povezani s skupnostjo Snorter Token na omrežjih Twitter in Instagram.

Ne pozabite obiskati tudi Snorter Bot in izkoristiti vse njegove funkcionalnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD