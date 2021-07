Kriminalisti v lov za tistimi, ki so se spravili na poslance (VIDEO)

Pred dnevi je v javnosti zakrožilo pismo, da je več oseb pred državnim zborom pričakalo poslance, nekatere med njimi so tudi dobesedno popljuvali. Oglasilo se je še več poslancev, ki so bili deležni tovrstnega pozdrava, nekateri pa so razkrili, da so jim tudi grozili.Danes je pred kamero stopil vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Ljubljanain pojasnil, da imajo v obravnavi šest takšnih dejanj – štiri kot kaznivo dejanje grožnje (pri tem opozarja, da se kaznivo dejanje grožnje preganja na predlog, ki ga mora podati vsak poslanec kot oškodovanec), dva pa kot prekrške zoper javni red in mir. V nekaterih primerih so storilci znani, v nekaterih pa še ne, saj so nekatere grožnje prišlo po elektronski pošti ali pisno. V primeru fizičnih napadov – v teh primerih so storilci znani – storilci izhajajo iz javnih skupin. V teh primerih izvajajo postopke, da bodo vsi storilci procesirani.Belšak je dodal, da je moč kazniva dejanja, ki so se močno okrepila v zadnjem tednu, povezovati, z obravnavami ali v državnem zboru ali drugih državnih organih: »Gre za sprejemanje določenih zakonov, referendum in seveda lahko delovanje teh skupin, ki so delovale proti poslancem, povežemo s tem, da so poskušali s tem vplivati na odločitev predstavnikov zakonodajne oblasti.«Policije je že izvedla postopke za zavarovanje oseb in samih prostorov državnih organov z intenziviranjem varovanja v okolici državnega zbora in drugih vladnih poslopij. Kot rečeno, storilce še skušajo identificirati, zato nadaljujejo zbiranje obvestil.Belšak poudarja, da skušajo zagotavljati javno izražanje mnenje vsem državljanov enako, vendar naj bo to na dostojen način in brez poseganje v pravice drugih.