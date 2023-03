Kriminalisti NPU potrkali na vrata NK Olimpija

Na vrata sedeža ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija so po naših informacijah potrkali kriminalisti NPU. Informacij, da je pri njih potekala policijska preiskava, na sedežu kluba, sprva niso želeli komentirati, prosili so nas, naj vprašanja naslovimo pisno, kasneje pa so na svoji spletni strani objavili spodnjo izjavo.

»Nacionalni preiskovalni urad skupaj s kriminalisti iz sektorjev kriminalistične policije z vseh policijskih uprav v Sloveniji izvaja večje število operativnih aktivnosti, med drugim tudi obsežno raziskavo zoper prejšnjega vodstva FC Olimpija zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kriminalisti so včeraj obiskali tudi prostore FC Olimpija in že drugič pregledovali poslovanje bivšega predsednika Milana Mandarića ter njegove ekipe za leto 2019. Klub si bo prizadeval k transparentnemu poslovanju še naprej, naša dolžnost pa je zaščititi ime kluba in vse, ki trenutno v njem delujejo.«

Preiskava je povezana z veliko mednarodno policijsko akcijo, v kateri kriminalisti slovenskega NPU in bosanski kriminalisti preiskujejo sume pranja denarja.

Kriminalisti naj bi se zglasili tudi pri poslovnežu Mandariću, čeprav je ta še včeraj zanikal, da bi sodeloval pri pranju denarja. Po naših informacijah so kriminalisti na NK Olimpija iskali dokumente o poslu, ki je povezan s prestopom igralca. Agent, ki je poskrbel za prestop, naj bi provizijo ob prestopu prejel na enega izmed spornih računov.

Milan Mandarić, nekdanji lastnik Nogometnega kluba Olimpija je v Sloveniji vodil tudi več nepremičninskih projektov. FOTO: Mavric Pivk/delo

Novica o veliki policijski akciji je odjeknila v torek. Kriminalisti so med hišnimi preiskavami iskali dokaze o sumih kaznivih dejanj pranja denarja, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in hudodelskega združevanja. V torek je bila zaradi protipravno pridobljene premoženjske koristi v Sloveniji pridržana ena oseba, v BiH pa osem oseb.

