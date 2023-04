Kriminal, ki tudi v Sloveniji dobiva vedno večji zagon

Škoda, ki jo kibernetski napad povzroči podjetju, je lahko zelo različna, odvisno od resnosti napada in vrste ogroženih podatkov. Kibernetski napad lahko podjetje stane več tisoč ali deset tisoč evrov zaradi izpada prihodkov, pravnih stroškov in stroškov sanacije. Poleg tega lahko kibernetski napad škodi ugledu podjetja, povzroči izgubo strank in prihodkov.

