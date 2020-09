Kri 70 Slovencev, ki so preboleli korono, čaka na huje bolne

Polonca Mali, dr. med., spec., vodja programa zbiranja prebolevniške plazme na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. FOTO: Roman ŠŠipić, Delo

Znanstveniki po svetu in tudi v Sloveniji iščejo različne načine zdravljenja za bolnike s težjim potekom bolezni covid 19. Tako proučujejo tudi staro metodo zdravljenja s prebolevniško plazmo. Gre za znano metodo, ki napoveduje možnost zdravljenja za bolnike s hudim potekom bolezni covid 19, pojasnjuje vodja programa zbiranja prebolevniške plazme Zavoda RS za transfuzijsko medicino dr.za Slovenske novice.Program zbiranja prebolevniške plazme uspešno poteka. Do zdaj smo opravili okoli 70 odvzemov plazme pri prebolevnikih, njihova kri oziroma plazma se zdaj skrbno hrani do začetka uporabe za zdravljenje.Odziv na naš poziv je bil dober in ponovno smo se lahko prepričali o neverjetni solidarnosti pri nas. Odzvali so se tudi ljudje, ki sicer niso krvodajalci. Želeli bi zbrati vsaj 200 enot. Ugotavljamo pa, da nimajo vsi, ki so koronavirus preboleli, zadostnega števila protiteles, da bi lahko plazmo porabili za klinično zdravljenje. Prav zaradi tega še vedno vabimo prebolevnike, da se nam oglasijo.S prebolevniško plazmo, ki vsebuje protitelesa anti sars-cov-2, zdravimo bolnike, ki imajo težji potek bolezni covid 19. Zdravljenje poteka v obliki transfuzije plazme.Verjetno bo odvisno od tega, kako težko obliko bolezni bo imel bolnik in ali bo primeren za vključitev v študijo. Zdravljenje bolnikov v Sloveniji bo potekalo na oddelkih za infekcijske bolezni v okviru nadzorovanih protokolov zdravljenja – klinične študije, ki jo koordinira UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Bolnik, ki bo pri tem sodeloval, bo obveščen, da gre za eksperimentalno zdravljenje, in bo povabljen k sodelovanju. Lahko pa seveda sodelovanje odkloni.Bolniki, ki zbolijo zaradi koronavirusa, so vseh starosti, a se predvideva, da bodo v študiji sprva bolniki, ki bi jim lahko preprečili težji potek bolezni (npr. ventilatorska podpora).Po do zdaj znanih podatkih gre za tip virusa (koronavirus), ki se s krvjo ne prenaša. Imajo pa ozdravljeni ljudje v krvi protitelesa, ki bi lahko bila uspešno zdravilo.Princip imunskega sistema je tak, da imajo protitelesa življenjsko dobo. V primeru ponovne okužbe s povzročiteljem bolezni se imunski odziv lahko »spomni« oziroma ponovno aktivira, zato zaščita deluje kot proti noricam, hepatitisu in drugim boleznim, za katere opravljamo cepljenja. Pri koronavirusu imunski odziv še proučujemo.Najbolje čim prej po oboleli okužbi oziroma v primeru, da je imela oseba blage simptome, 14 dni po zadnjem znaku oziroma vsaj en mesec po težjem poteku in v primeru ozdravitve. O primernosti za odvzem plazme odloči zdravnik.Številne študije po svetu in pri nas potekajo, da bi dokazale učinkovitost, in zdi se obetajoča. Poznamo princip in vemo, kako protitelasa delujejo, zato si od njih veliko obetamo. Sicer pa poteka iskanje tudi drugih načinov zdravljena, denimo remdesivir, velike doze vitaminov ...Zdravljenje s plazmo lahko ima poznane stranske učinke, saj gre za transfuzijo krvnega pripravka. Neželeni učinki zdravljenja so sicer redki, pri transfuziji plazme pa so najpogostejše alergične reakcije in volumska preobremenitev.Za takšne zaključke je še preuranjeno. Do takrat pa upoštevajmo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, kot so nošenje zaščitnih mask, ustrezna higiena rok, kašlja, upoštevanje fizične razdalje.Zdravljenje bolnikov v Sloveniji bo potekalo na oddelkih za infekcijske bolezni v okviru nadzorovanih protokolov zdravljenja – klinične študije in je trenutno še v fazi pridobivanja dokončnega mnenja etične komisije. Pričakujemo, da bo do konca septembra zdravljenje na voljo.Seveda, vabimo vse, ki so preboleli covid 19 in se počutijo zdravi ter so pripravljeni darovati kri za zdravljenje bolnikov, da nam pišejo naali nas pokličejo na telefonsko številko 030 485 510 vsak delovnik od 8. do 13. ure.