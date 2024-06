Kresnika je prejela Anja Mugerli za roman Pričakovanja

Po poročanju Dela, je po dobri uri premlevanja v Cankarjevi sobi na Rožniku kresnikova žirija odločila. Med romani O vinu, kozah in drugih prevarah Borisa Kolarja, Pričakovanja Anje Mugerli, Težka voda Pie Prezelj, Tri barve za eno smrt Janje Rakuš in Gral Vlada Žabota je za najboljši roman preteklega leta izbrala Pričakovanja.

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da roman Anje Mugerli »na literarno dovršen in reflektiran način odpira tabuje, kot so neplodnost in dileme ob postopkih umetne oploditve. Neposredno spregovori o nadzoru nad razmnoževalno vlogo ženske, ki je kljub emancipaciji v sodobni družbi še vedno zreducirana na maternico, in podvomi o idealizaciji materinstva, ki ga okolica spodbuja za vsako ceno in vzbuja občutek krivde, kadar ženska ni pripravljena za to žrtvovati lastnega zdravja ali načina življenja.«

FOTO: Roman Šipić/delo

V romanu je prvoosebna pripovedovalka Jana pacientka Klinike za reprodukcijo, ker trpi za nepojasnjeno neplodnostjo. »Ne da bi zmogla enoznačno opredeliti izvor svoje želje, privoli v izčrpavajoč postopek umetne oploditve. Njeno telo je zanjo vse bolj tuje, a se ga hkrati z vsakim ginekološkim pregledom in posegom močneje zaveda. Hladne ordinacije poudarjajo razčlovečenost in praznino, ki se v protagonistki razrašča kot prazen prostor, ki ga je treba »poseliti«. Edina družbeno priznana pot je zanositev – hrepenenje je ob vsakem neuspelem posegu večje, upanje pa plahni,« je povzela žirija.

Nagrajenka bo od medijske hiše Delo prejela 7000 evrov bruto nagrade.

»Anja Mugerli ne moralizira in ne zapade v sentimentalnost, pač pa psihološke dileme svoje protagonistke predstavi stvarno, brez ovinkarjenja, celo s kančkom humorja in literarno prepričljivo. Prav zato gre tudi za delo, ki na podlagi intimne izkušnje, kot umetnost, odpira in premika meje diskurza o družbeni vlogi ženske v 21. stoletju,« je o nagrajenem romanu zapisala žirija.