Kresali so se meči in vrtele pete

Velenjski grad, ki spada med deset najbolje ohranjenih pri nas, leži na strmi skalni kopi, 60 metrov nad starim jedrom, od katerega se v vse smeri širi sodobno Velenje s 25 tisoč prebivalci. Več kot 700 let staro utrdbo pisni viri prvič omenjajo leta 1270, tipično renesančna je predvsem mogočna rondela v jugovzhodnem delu grajskega kompleksa. Izvirni viteški oklepi Ta je tudi dolgoletno prizorišče turistično-etnografskih dogodkov Srednjeveški dan, ki z izjemo zadnjih treh let privablja množice ljudi iz vse Slovenije. Tudi tokrat so ga ob podpori velenjske občine organizirali domače turistič...