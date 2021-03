Krepi se strah pred smrtonosnimi sršeni, bo na udaru tudi Slovenija?

Pred dobrim letom so čez lužo prvič opazili gnezdo azijskega orjaškega sršena, ki so največji sršeni na svetu. Njihovi piki so usodni celo za ljudi, zato jih imenujejo tudi »morilski sršeni«. Njihove matice se spomladi prebujajo, zato ameriške strokovnjake že skrbi, da je sršen, ki je velik kot palec odraslega moškega, uspešno prezimil in bo matica in nato njene delavke svojo populacijo v the mesecih svojo populacijo povečala. Država bo v teh dneh pripravila načrt, kako se spopasti s temi nevarnimi žuželkami, ki bi se lahko že letos udomačile na ameriških tleh. To bi hkrati pomenil...