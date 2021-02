Krema proti gubam z diamanti – oglejte si njeno ceno

FOTO: DTM Natura

zmanjšanje gubic,

prečiščene pore,

poenoten ten kože s sijajem,

mehko, obnovljeno, globinsko hidrirano in revitalizirano kožo,

aktivno zaščito pred UVA- in UVB-sevanjem - zaščita SPF6,

malce zavisti pri vaših prijateljicah in sodelavkah.

Še pred nekaj leti mi ne bi padlo na pamet odšteti toliko denarja za kozmetiko, a tokrat sem se odločila tvegati in preizkusiti kremo Diamond Essence, saj sem imela že odlične izkušnje z vašimi drugimi izdelki. Ta krema pa me je še posebej navdušila. Sploh ne znam opisati občutka, ki ga imam že nekaj minut po nanosu kreme – kot bi imela svilnato kožo na obrazu. Res neverjetno!«



na spletni strani https://www.loconatura.com/si/diamond-essence

na telefonski številki 07 600 3005

prek e-pošte slovenija@loconatura.com

V Slovenijo je prispel najbolj razkošen tretma, o katerem smo do zdaj brali le v medijih – krema proti gubam Diamond Essence, ki vsebuje diamante v prahu!

Diamanti v kremi naredijo kožo bolj sijočo, jo pomladijo in nahranijo. Krema Diamond Essence je primerna za vse tipe kože, vključno z zrelo kožo. Uporabljate jo lahko kot dnevno kremo ali podnevi, saj vsebuje zaščitni faktor SPF6.

Ponuja vam luksuzen tretma obraza, ki upočasnjuje staranje kože, zmanjšuje starostne gube in daje koži enakomeren lesk. Po nanosu kreme se boste počutili kot v kozmetičnem salonu sredi Hollywooda.

Pri tako vrhunski kremi je skoraj odveč omeniti, da gre za naravno kozmetiko, ki ima certifikat ECO. Ne vsebuje parabenov, alergenov ali mineralnih olj. Vsebuje sestavine iz ekološkega kmetijstva.

Uporabnice, ki so jo že vzele za svojo:

Maja, Ljubljana: »Še pred nekaj leti mi ne bi padlo na pamet odšteti toliko denarja za kozmetiko, a tokrat sem se odločila tvegati in preizkusiti kremo Diamond Essence, saj sem imela že odlične izkušnje z vašimi drugimi izdelki. Ta krema pa me je še posebej navdušila. Sploh ne znam opisati občutka, ki ga imam že nekaj minut po nanosu kreme – kot bi imela svilnato kožo na obrazu. Res neverjetno!«

Ana, Ljubljana: »To je najboljša krema na svetu. Ima tudi svojo ceno, ampak tako pač je. Ni boljše.«

Petra, Trzin: »Odkar sem preizkusila to kremo, ne uporabljam nobene druge več, saj se ne morejo primerjati z njo.«

Tina, Piran: »Ta krema je bila res najdražji izdelek za obraz, ki sem ga kupila, a sem prepričana, da je bil nakup vreden svojega denarja. V dveh tednih sem opazila ogromno razliko na svoji koži (uporabljam jo približno dvakrat na teden). Je nežna in ne porabite je veliko, zato jo lahko imate za nekaj mesecev.«

Še beseda ali dve o ceni. Krema seveda ni poceni, a to pri takšnih sestavinah niti ni za pričakovati. Bili pa smo prijetno presenečeni, saj je s popustom cena 59,99 €, torej boste za kremo odšteli le 59,99 €, poštnina pa je brezplačna. Za dve kremi pa boste odšteli 99,99 €, kar pomeni približno 50 € za eno.

Kremo Diamond Essence lahko v Sloveniji naročite:
- na spletni strani https://www.loconatura.com/si/diamond-essence
- na telefonski številki 07 600 3005
- prek e-pošte slovenija@loconatura.com

Opomba: slike uporabnic odražajo pričakovan rezultat.
Naročnik oglasa je DTM Natura d.o.o