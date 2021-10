Krekova pesimistična napoved: nas čaka novo zapiranje?

Delež pozitivnih primerov je v zadnjih dneh vse višji, če se bodo razmere še precej poslabšale, pa bi se lahko kmalu spet zgodilo, da bo prišlo do zapiranja države. S takšno napovedjo se je na slabšanje razmer v državi v izjavi za Radio Slovenija odzval direktor NIJZ Milan Krek. »Vse bolj se bližamo ukrepu, da bo treba državo zapreti,« je dejal in dodal, da si tega sicer nihče ne želi in da so bile podane vse možnosti, da tega ne naredimo.

Kreka skrbi, ker se ljudje po njegovi oceni ne držijo več preventivnih ukrepov. Opaža, da so opustili nošenje mask. »Maske se ne nosijo več, čeprav sodišče, treba je povedati pošteno, tega ni reklo. Odprto družbo imamo lahko samo, če se zelo dobro držimo PCT-sistema, cepljenja in zaščitnih ukrepov,« je dejal.

Krek je dejal, da imamo v državi dovolj odmerkov cepiva, a da se ljudje pač ne cepijo in da zato tudi prihaja do nepotrebnih žrtev.

Bo vlada ukrepe zaostrila, če jih bo, kako in kdaj?

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je za dnevnik na TV Slovenija dejal, da imamo vse težje razmere. »Dejstvo pa je, da smo že pred dvema tednoma napovedali, da v kolikor bo reprodukcijsko število manjše od 1,4 bo zdravstvo tako ali drugače zmoglo, in da obremenitve ne bodo presegle drugega vala. Kar je pomembno je, da v teh dneh, da je v okviru NIJZ začel delovati klicni center. Poziv vsem starejšim od 65 naj se, če zbolijo, zglasijo pri osebnem zdravniku, da bodo dobili regeneron.«

Poklukar je tudi odgovor na vprašanje, ali spet razmišljajo o vzpostavitvi brezplačnega testiranja. »Kar se tiče brezplačnega testiranje je ključno, da se cepimo, saj le cepljenje končuje epidemijo, testiranje pa jo podaljšuje. Testiranje dodatno obremenjuje zdravstveni kader na vstopnih točkah, ki ga potrebujemo na preventivnih in kurativnih programih. Ključno za zajezitev epidemije je cepljenje in upoštevanje preventivnih ukrepov.«

Minister za zdravje še napoveduje, da je ključno, da obvladamo epidemijo, saj če jo bomo obvladali, potem kadra in infratrukture ne bomo potrebovali za covidne bolnike temveč za ostale.

Beovićeva meni, da zmoremo brez zaostrovanja

Za nekoliko milejši pristop je vodja strokovne skupine za cepljenje Bojana Beović, ki nasprotno od Kreka meni, da bi lahko obvladali virus brez dodatnega zapiranja. »Ne vem, kako se bo vlada odločila, mislim pa, da bi se dalo brez zaostritev, če bi res dosledno upoštevali PCT in če bi v večji meri pristopili k cepljenju.« Kot pozitivno je poudarila dejstvo, da so starejši nad 75 dobro precepljeni, čeprav je splošna precepljenost še vedno nizka.

Po podatkih NIJZ-ja je polno cepljenih 50,5 odstotka prebivalstva Slovenije, med polnoletnimi prebivalci pa je odstotek polno cepljenih 60 odstotkov. Z enim odmerkom pa je cepljenih 54 odstotkov prebivalstva.