Krekov NIJZ uredil QR-kode enkrat cepljenih prebolevnikov

NIJZ je vsem, ki so se do sredine septembra po prebolelem covidu-19 v šestih do osmih mesecih cepili z enim odmerkom, tehnično uredil covidno potrdilo in njihove QR-kode po zapletu zaradi spremenjenega vladnega odloka zdaj veljajo, so sporočili z ministrstva. Vsem, ki so zaradi implementacije sprememb imeli težave, se ob tem opravičujejo.



Vlada je v odloku, ki je začel veljati 5. septembra, veljavnost statusa prebolevnikov podaljšala z 180 na 240 dni. V odloku, ki je začel veljati 15. septembra, pa je njihov status zopet skrajšala na 180 dni. Tistim, ki so se v vmesnem času cepili zgolj z enim odmerkom cepiva, covidno potrdilo zato ni več veljalo.



Na zmedo se je v torek odzvala tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Bojana Beović, ki je dejala, da se ji »vse skupaj zdi nesmiselno«. Po njenih besedah je oseba, ki se je enkrat cepila v roku osmih mesecev od okužbe s koronavirusom, »v resnici zaščitena«.

