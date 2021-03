Krek: V tem trenutku je nujno zaostriti ukrepe

Direktor Nijzje med obiskom na Koroškem stopil tudi pred kamere. V petek so zabeležili več kot 1.200 okuženih, kar po njegovem mnenju ni optimističen podatek. Še naprej raste število okuženih z angleško različico virusa. »Vse nove različice so bolj kužne. Lahko pričakujemo, da se bo v naslednjih mesecih razvila še kakšna. Virus je takšen, da ustvarja nove različice, in se ga ne bomo tako hitro rešili,« je poudaril.Kot je še razkril direktor Nijz, stroka o ukrepih, ki jih bo predlagala vladi, še odloča. »V tem trenutku je nujno zaostriti ukrepe. Vsi, ki se počutijo slabo, so bolni, naj ostanejo doma. Njihovi družinski člani tudi. Naj ne sprašujejo epidemiologov, ali gredo lahko vseeno v trgovino in na sprehod. Če kažeš simptome, ostani doma,« je pozval.Krek je napovedal tudi, da se bo od zdaj karantena bistveno bolj nadzirala. Ljudje bodo, če ne bodo upoštevali karantene, tudi kaznovani.