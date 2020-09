Krek v akciji, voditeljica Erika Žnidaršič jih je slišala

Erika Žnidaršič FOTO: RTV Slovenija

Kasneje med oddajo je voditeljica Milana Kreka popravila, da studio ni javen prostor in da zato ne veljajo pravila o nošenju mask. Izpostavila je še, da je dogodek Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) RTV Slovenija prenašala in ne organizirala, dovoljenje za dogodek pa je izdal Nijz, ki ga vodi on.

V današnji oddaji Tarča na RTV Slovenija jegostovala med drugim prvega moža Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ta je edini v studiu nosil masko, ko je dobil besedo, pa je bilo jasno zakaj.»Prvo bi rekel, da je problem to, kar se vidi v tem studiu. Odlok je popolnoma jasen, da je potrebno maske nositi v zaprtem prostoru. Če pogledam gor, je strop, okoli so stene, in maske nosimo. Vključno z vami,« je izpostavil. A nihče od drugih gostujočih maske ni imel, niti jo je po izrečenih besedah namestil na obraz.Voditeljica mu je odvrnila, da vendarle stojijo dovolj narazen, a Krek je bil neomajen in je dejal, da je treba v takšnem prostoru nositi maske. Če se nekaj sprejme, je to treba tudi upoštevati, je poudaril. Dodal je še, da ni samo vlada tista, ki ne spoštuje ukrepov, ampak tudi nacionalna televizija. Obregnil se je tudi ob prenos dogodka, na katerem je bila ministrica Simona Kustec brez maske in dejal, da se tudi javna RTV ni držala pravil, ob tem pa je še dogodek snemala in ga prenašala, pa čeprav niso bila spoštovana pravila.Krek je javnost poučil še, da smo v začetni fazi epidemije: »Smo šele na začetku.« Napoveduje, da bo v naslednjih mesecih situacija bistveno hujša: »Če se bomo tako držali ukrepov in jih potem predlagamo vladi, nam ni rešitve.«