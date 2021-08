Krek: To je tako kot Kozlovska sodba v Višnji Gori

»Delta je veliko močnejša«

Direktor NIZje sporočil, da so danes ponoči naložili zadnji čitalnik kod za aplikacijo za preverjanje EU digitalnih covidnih potrdil. »Te berejo ime, priimek in letnico rojstva. Preostala Evropa ima vse podatke, le v Sloveniji bodo vidni samo ti trije. Tako da je mogoče preveriti istovetnost z uradnim dokumentom. Inšpekcijska pooblaščenka je prenehala z nadzorom pri nas in je materijo predala ustavnemu sodišču. Mi bomo zdaj delovali v skladu z odlokom vlade. Tako smo tudi uredili vse čitalce in upamo, da bomo zdaj brez težav šli naprej.« Inšpekcijski nadzor informacijske pooblaščenke je označil za nepošten in nepravilen: »Menim, da je zdaj ugotovila, kaj je problem in upam, da bo naslednjič to že prej. Vsi ti postopki so za nas izjemno zahtevni, predvsem kadrovsko. Glede na to, da smo že v četrtem valu, bi bil ta ukrep tudi že neuporaben.«Krek je omenil šein njegovo Kozlovsko sodbo v Višnji Gori: »To je tako. Mi garamo kot norci že leto in pol. Zdajle gremo v četrti val. Zdaj, v času dopustov, smo morali klicati nazaj ljudi v službo … to se tako ne dela, no.«Krek je spregovoril tudi o poteku epidemije: »Virusa, ki nam je lani povzročal težave, ni več. Indijski sev je hitro povozil vse različice. To pomeni, da je delta bistveno močnejša in bolj nalezljiva. Tale vrh, ki zdaj nastaja v Evropi, je bistveno hujši kot drugje po svetu. Francija, Islandija, Grčija, Nizozemska se je pordečila, del Hrvaške, tudi Slovenija ima na jugovzhodnem delu rdečino. Zelo hitro se to spreminja.« Kot dokaz je navedel tudi nekaj statistike, ki je zelo povedna: »Lani smo po koncu karantene imeli devet odstotkov pozitivnih, letos jih je 19.« Tudi tokrat je pozval ljudi k cepljenju, saj da se le s tem lahko zavarujemo pred težjim potekom bolezni in zaščitimo druge: »Ena tretjina ljudi, starih nad 80 let, ki niso cepljeni, konča v bolnišnici in en odstotek necepeljenih pod 10 let. Mi imamo 70-odstotno precepljenost nad 80 let. Odrasli niso vajeni cepljenja tako kot v zahodnoevropskih državah. Če nočemo spet zapreti družbe, moramo sprejeti ukrepe, med njimi cepljenje. Alternativna pot je popolno odprtje, ki pa je najmanj nemoralno.«Da se cepljena oseba okuži, je zelo mala verjetnost, meni Krek. »Učinek cepljenja je od 85- do 95-odstoten. Pri nekaterih pa cepljenje ne naredi zaščite. Predvsem ljudje, ki imajo kompromitiran imunski sistem, imajo slabšo zaščito.«Na novinarsko vprašanje, katero cepivo je najuspešnejše, je Krek odgovoril: »Najboljše razultate imata Pfizer in Moderna, potem pa približno pet odstotkov manj Astra Zeneca in Jenssen. Zelo malo verjetno je, da bi cepljena oseba končala na respiratorju, četudi mora v bolnišnico.«