Krek svari: Hitro bo treba spet sprejeti stroge ukrepe

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)je o hitrem širjenju delta različice koronavirusa po Evropi zapisal, da bi bilo nujno hitro sprejeti nove ukrepe, še preden četrti val potrka na naša vrata.»Delta sev počasi napreduje v Evropi. Med države, kjer se hitreje širi, sodi tudi Portugalska, a se ji z vsakim dnem pridružujemo tudi ostali. V Sloveniji smo najprej iz 3 novih primerov v enem tednu skočili na 8 novih primerov, v zadnjem tednu pa že na 47, zato bo ta bolj nevaren delta sev začel tudi pri nas izpodrivati angleški (alfa) sev. To pa pomeni, da se epidemijski val, ki ga zaganja in vzdržuje delta sev, nezadržno širi v državah EU in tudi v Sloveniji, ter da bo slejkoprej tudi bolj vidno potrkal na naša slovenska vrata. In ko val potrka na naša vrata z vso silo, je za milejše ukrepe že prepozno, zato je takrat treba sprejeti bolj rigorozne ukrepe, tako kot so jih Portugalci, ki so ponovno uvedli policijsko uro in omejila gibanje v prestolnico oziroma iz prestolnice,« je Krek zapisal v komentarju na spletni strani Portal Plus.Ob tem je zapisal, da je na Portugalskem precej več cepljenih kot pri nas, pa kljub temu uvajajo zelo stroge ukrepe, ni pozabil tudi omeniti, da je Italija nočno policijsko uro odpravila šele pred nekaj dnevi, Francija pa jo je imela še v juniju.Krek je navdel tudi podatke, da prisotnost delta različice pri nas eksponentno narašča. »Doslej smo s pomočjo sekvenciranja v Sloveniji odkrili že 65 primerov delta virusa. Zaskrbljeni smo, ker ne najdemo izvora tega virusa v Sloveniji. Priča smo eksponentni rasti števila okužb z delto in iz tedna v teden bo žal več ljudi okuženih s tem sevom,« je opozoril.»Verjetno se vsi strinjamo, da je zanikanje nevarnosti dodatnih okužb z delta sevom v tem trenutku nesmiselno, ker bo ta prišla ne glede na to, ali si bomo (še naprej) zatiskali ušesa in pokrivali oči. Sedaj je čas za akcijo − za cepljenje, da bomo bolje pripravljeni na soočenje z novim sevom virusa - delto. Cepljenje je trenutno najboljša obramba pred infekcijo in hospitalizacijo ter smrtjo zaradi virusa,« je med drugim še zapisal Krek.