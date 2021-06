Krek razkriva, koliko cepiva imamo v Sloveniji

Koliko cepiva imamo danes?

V zadnjem mesecu je pospešeno cepljenje populacije izpraznilo skladišča s cepivi. V maju smo imeli kar štiri rekordne dneve po številu dnevnih cepljenj, največ 20. maja, ko so cepili 29.000 ljudi (za primerjavo: kot da bi jih milijon v Nemčiji). Od 31. maja do sredine donacije iz Madžarske novih cepiv nismo prejeli.Sredine številke množičnega cepljenja v Celju, kjer so imeli dneve odprtih vrat, in številke cepljenj v ostalih cepilnih centrih po Sloveniji kažejo, da je zanimanje za cepljenje veliko – 24.620 odmerkov cepiva so včeraj razdelili med ljudmi, kar je peti najboljši dan po številu cepljenj v enem dnevu.Po podatkih sledilnika.org je v tem trenutku v skladiščih 206.553, a je k temu treba prišteti še 300.000 odmerkov, ki smo jih v sredo prijeli od Madžarov. Ali te številke povsem držijo, direktor NIJZni želel potrditi. »Koliko cepiv je v skladišču, je težko napovedati, ker se cepiva nenehno odnašajo in nekaj se ga skladišči tudi v cepilnih centrih. Bi morali narediti natančnejšo analizo, a nam tega trenutno še ni treba početi.« Je pa potrdil, da bomo v tem tednu imeli v skladišču pol milijona odmerkov.Do konca meseca se bo skladišče spet dodobra napolnilo, saj bo Slovenija prišla do milijona novih odmerkov. Natančne številke, koliko in katerih cepiv, pa ni podati, ker se dobave spreminjajo. »10 do 14 tisoč odmerkov bo manj pri Pfizerju. Modernino bi morali dobiti 2. junija, pa jo bomo 4. junija,« je pojasnil Krek.Po podatkih sledilnika.org je Slovenija do danes skupaj prejela 1.320.789 odmerkov cepiv, od tega 45.600 Johnson & Johnsona, 326.400 AstraZenece, 136.800 Moderne, 811.980 Pfizerja. Z enim odmerkom cepiva je cepljenih 681.945 oseb, z dvema 432.282.