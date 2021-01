Krek optimist: Če bo šlo tako naprej, lahko v naslednjem tednu sprostimo že prve zadeve

»Državljani se trudijo spoštovati ukrepe«

Prihodnji teden začetek cepljenja z drugim odmerkom, cepiva dovolj

V šempetrski bolnišnici uspeli zajeziti okužbe V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici so, kot kaže, uspeli zajeziti okužbe z novim koronavirusom. V petek so opravili rekordnih 296 PCR testov, pri tem pa potrdili le štiri okužbe, in sicer tri pri zaposlenih v zdravstveni negi in eno pri pacientu na rehabilitacijskem oddelku v Stari Gorici.

Kot je za regijski štab civilne zaščite za severno Primorsko zapisala strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik, le štiri nove okužbe potrjujejo, da se stanje umirja ter da so s hitrimi in učinkovitimi ukrepi maksimalno zajezili okužbo.

V šempetrski bolnišnici je pred dnevi prišlo do izbruha okužb z novim koronavirusom na internističnem in kirurškem oddelku. V četrtek so morali zaradi polnega covidnega oddelka enega bolnika napotiti v izolsko bolnišnico.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz)je danes ob obisku Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru pohvalil potek cepljenja v regiji in pozval k cepljenju.Epidemiološka. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko že prihodnji teden razmišljali o sproščanju nekaterih ukrepov.Za zdaj še nobena regija ne izpolnjuje pogojev za sproščanje ukrepov, se pa epidemiološke razmere izboljšujejo, v tem tednu se je število novookuženih zmanjšalo. »Državljani se trudijo spoštovati ukrepe. Če bo šlo tako naprej, lahko v naslednjem tednu sprostimo že prve zadeve,« je napovedal Krek.V Sloveniji je bilo do zdaj s prvim odmerkom cepljenih približno 40.000 ljudi, večina v starostni skupini nad 80 let, pa tudi zaposleni v zdravstvu in varovanci domov za starejše. »Zanimanja za cepljenje je veliko, žal pa v tem trenutku ne moremo cepiti vseh,« je dejal Krek in izrazil upanje na čimprejšnjo dobavo novih enot cepiva.Preberite še:Krek je spomnil, da bo Slovenija letos prejela prek pet milijonov enot cepiva proti koronavirusu. Direktor Nijz v februarju pričakuje velike količine cepiva proizvajalca AstraZeneca, ki bi ga lahko regulatorji odobrili konec tega meseca, naročenih je tudi veliko enot Pfizerjevega cepiva.Prihodnji teden se bo začelo cepljenje z drugim odmerkom, za kar bo cepiva po Krekovih zagotovilih dovolj. Zaradi težav dobavitelja Pfizerjevega cepiva pa bo treba malce prilagoditi načrt cepljenja s prvim odmerkom v prihodnjem tednu. A Krek težav ne pričakuje.Preberite tudi:»Pfizer je obljubil, da bo v prihodnjih tednih izvedel naročila skladno z načrti, v naslednjih mesecih bomo dobili dodatnih od 800.000 do 900.000 enot cepiva. Že ta teden smo dobili tudi 1.200 enot cepiva proizvajalca Moderna, druga pošiljka je načrtovana za 25. januar,« je še pojasnil.