Krek ministru zagotovil, da bo aplikacija dostopna že včeraj. Pa je bila?

Aplikacija, s katero naj bi se preverjalo ​PCT-status (gostinci denimo), bi morala biti dostopna že včeraj. Vsaj tako je včeraj na novinarski konferenci, ko je stopil pred medije, dejal minister za zdravje. To, da mu je zagotovil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz). Danes smo poslali vprašanja na inštitut za javno zdravje, ali je aplikacija že dostopna, prejeli pa smo vabilo na izjavo, v kateri razkrivajo, da je aplikacija v fazi končne izdelave. Razkrili so še, da bo prenovljena aplikacija »popolnoma anonimizirana in ne bo vsebovala nobenih osebnih in zdravstvenih podatkov oseb, ki bodo predložile evropsko DCP- potrdilo s QR-kodo«.​Izjavo ministra Poklukarja najdete spodaj, do dela, v katerem govori o zagotovilih direktorja Nijz, pa video prevrtite na 12 minut in 40 sekund.Je za neustreznost prvotne aplikacije kriva naglica ali kaj drugega? »Mi samo izpolnjujemo zahteve,« je o aplikaciji, s katero se skenira QR-kode potrdil za izpolnjevanje PCT-pogoja, povedal, strokovni sodelavec Centra za informatiko v zdravstvu na Nijz. »Glede na to, da stvar ni bila zakonsko dobro zasnovana, je problem,« je priznal. Prav iz tega razloga je sledila prenova prvotne aplikacije, iz katere so bili razvidni tudi osebni podatki. V novi ne bo tako, saj bo prikazala le status – veljaven ali ni veljaven.Pred dnevi je direktor Nijz informacijsko pooblaščenko pozval, da naj bo zelo korektna in predvsem pomaga pri reševanju teh problemov in ne zavira razvoja tega novega pristopa. Več o tem v članku Milan Krek: Ne želimo ponoviti te napake