Krek končno razkril, koliko zaposlenih na NIJZ se je cepilo

Epidemiologi stoodstotno precepljeni

Krek: Želja po cepljenju se ponovno vrača

Direktor NIJZje danes povedal, da se je v ambulantah NIJZ cepilo 55 odstotkov njihovih zaposlenih, od tega so cepljeni vsi epidemiologi. Poleg tega so se nekateri cepili tudi v cepilnih centrih, saj je NIJZ v začetku cepljenja lahko cepil omejen krog ljudi. Točnega podatka, koliko zaposlenih na NIJZ je cepljenih, tako nima.Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Krek je danes zavrnil poročanje, da je bilo cepljenih le 40 odstotkov vseh zaposlenih na inštitutu . Kot pravi, so po današnjih podatkih v ambulantah NIJZ cepili 330 svojih zaposlenih, kar je okoli 55 odstotkov zaposlenih na inštitutu.Pojasnil je, v januarju in februarju niso imeli vsi zaposleni na NIJZ dostopa do cepljenja, ampak predvsem epidemiologi, ti so 100-odstotno precepljeni. Tisti, ki pri NIJZ niso bili cepljeni, so se potem obrnili na cepilne centre. Podatka, koliko je vseh precepljenih na NIJZ, zaradi varstva osebnih podatkov nima.Ob tem je komentiral izsledke raziskave Si-panda o vplivu epidemije covida-19 na življenje, ki jo je v torek objavil NIJZ. Po raziskavi se delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti, giblje od 27,5 do 32,1 odstotka. Krek je v današnji izjavi medijem poudaril, da so raziskavo izvedli v začetku junija, ljudje pa imajo danes druge informacije, nanje zlasti vpliva različica delta, ki je bolj kužna, terja več hospitalizacij in večjo smrtnost.Dejal je, da se vsak dan cepi več ljudi, pred cepilnimi centri so znova čakalne vrste: »Ponovno se vrača nazaj želja po cepljenju.« Upa, da ljudje razumejo, da je edina in najboljša zaščita pred okužbo z novim koronavirisom cepljenje. Če se bo cepilo čim več ljudi, se bomo po njegovih besedah s četrtim valom soočili bistveno drugače, kot z nizkim deležem cepljenih.Ob informacijah, da v Sloveniji potekajo določene prireditve, kjer ne zahtevajo od obiskovalcev PCR potrdila, se pa ti lahko na območju prireditve gibajo brez maske, pa prvi mož NIJZ pričakuje ukrepanje inšpekcijskih služb in policije. Kot je dejal, so takšna druženja lahko veliko tveganje, saj se različica delta širi dvakrat hitreje kot alfa, potrebni kontaktni čas za širjenje je bistveno krajši (ne več 15, ampak nekaj minut).