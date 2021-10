Krek: Ko bo pol Evrope že zunaj, bomo mi še vedno rdeči

»Če bomo tako nadaljevali, bomo težko prišli iz te krize. Ko bo že pol Evrope zunaj, bomo mi še vedno rdeči. Nihče ne bo želel k nam, težave pa bomo imeli tudi mi, ko bomo šli ven,« je v Odmevih dejal prvi mož Nijz Milan Krek.



Informacijo, da je v Sloveniji število cepljenih preseglo milijon, je označil za velik uspeh. »Nikoli v Sloveniji še nismo cepili en milijon ljudi, sploh pa ne v tako kratkem času,« je dejal in dodal, da si želi, da bi spremenili odnos do cepljenja, da bi cepljenje postalo vrednota, tako kot na severu in v zahodnih državah.



Na vprašanje, kako komentira protestni shod v Ljubljani, kjer so protestniki zahtevali ukinitev pogojev PCT in vrnitev v normalo, je dejal, da je tudi sam za to, a v trenutni situaciji to ne bo šlo. »Sem za to, da živimo normalno kot na Portugalskem in Danskem, a nismo naredili svoje domače naloge. Ko bomo precepljeni od 70–80 odstotkov, se bomo lahko začeli odpirati. Dviga se število obolelih, polnijo se bolniške postelje,« je dejal Krek in dodal, da »imamo hud vdor proticepilcev na spletne strani. Pri nas se ni zgodilo tako kot tam (na Portugalskem in Danskem), da sta koalicija in opozicija stopili skupaj in vzeli to kot skupni izziv. Vsa politika in stroka sta dajali ista sporočila. Začutili so klic časa, da se je treba poenotiti. Pri nas pa se ustvarja stranka, ki je proticepilska. Cepljenje ni politična stvar, je zdravstvena stvar,« je še dejal.



Protest dijakov, ki so odvrgli maske, ker so po njihovih besedah neučinkovite in neuporabne ter zahtevali vrnitev v normalnost, pa je komentiral z besedami, da ne moremo mladih kriviti napačnega razmišljanja, saj dobijo takšen zgled vsak petek na protestih. »Mlada generacija je del našega sveta. Maske so ključne, saj če jo imamo gor, nas zavaruje. Spet smo priče nestrokovnemu poročanju. Te informacije so dijaki našli na spletu in že neštetokrat smo povedali, da to ne drži. Če bomo tako nadaljevali, bomo težko prišli iz te krize,« je še dejal.



