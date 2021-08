Krek: Če se delavec ne bo testiral, mu lahko grozi odpoved

Le še 11 dni bo hitro testiranje na koronavirus brezplačno, po 23. avgustu pa antigenskih testov država ne bo več financirala. Izpolnjevanje pogoja PCT pa bo očitno kmalu pogoj za vse sfere družbenega življenja, tudi na delovnih mestih, ne le v šolstvu in zdravstvu.Kot je zjutraj za Radio Slovenija povedal direktor Nijz, je »popolnoma nesmiselno, da podpiramo neke polovične rešitve in za to tudi plačujemo milijone. Veliko bolj pomembno je, da se ljudje cepijo.« Kot pravi, brez PCT nihče ne more biti v šoli, ne na delovnem mestu, saj le tako lahko ustvarimo novo okolje.Hitri test, ki jih država ne bo plačevala več, delodajalci pa jih najbrž tudi ne bodo želeli, bo stal 12 evrov. Krek je za nacionalni radio tudi potrdil, če se delavec ne bo testiral, mu lahko grozi tudi odpoved delovnega razmerja. »Toda to je stvar delodajalcev,« je dodal.Po 23. avgustu bo hitro testiranje potrebno na 48 ur. Kot je pojasnil Krek, je obdobje dveh dni garancija odkritja in zamejitve okužbe.