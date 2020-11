Krek ali Zlatko? Slovenci razdeljeni kot že dolgo ne

Reper, bolj znan kot, je razdelil slovensko javnost, ko je na ulici ogovoril prvega moža Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)in mu zastavljal vprašanja, povezana z epidemijo novega koronavirusa. Krek je to označil za nadlegovanje, mnenja Slovencev pa se gibljejo od tega, da bi ga moral Krek kazensko ovaditi, do tega, da je Zlatko povsem prav, da je intervjuval tistega, ki Slovencem priporoča, kakšne ukrepe bi morali upoštevati.Preberite tudi:Zbrali smo nekaj komentarjev z družbenih omrežij in pod Zlatkovo objavo posnetka celotnega dogajanja, ki ga je naslovil Z Milanom Krekom v živo iz Ljubljane! (nelektorirano):Če nekdo dela po resnici in svoji vesti se vprašanjem ne izmika!! Novinarjem so se izogibali mafijci zaradi že znanih razlogov!!Totalno nespoštljivo! Mene bi bilo sram na vajinem mestu. Kaj sta hotela doseči??? Sama ne vidim smisla tega "prispevka"".....razen samopromocijeZlatko, vprašanja so na mestu, in čestitam za pogum. Snemalec pa bi vseeno lahko pokazal malo več spoštovanja in se zgledoval po tebi. Od klicanja po imenu in nespoštovanja varnostne razdalje, ...dve karikaturi,slabi karikaturiResnica mu je stopil na zuljNe odgovarja na vprasanja,kasirajo pa z veseljem davkoplačevalski denar!!!Je zelo vzorni eni nerabijo prehodov za pesce!!!Mislim, a če bi kogarkoli od vas tako sred ceste nekdo začel gnjavit, bi pa stoično prenašali? Nvem točno, kaj je bil namen tega videa ...Krek javna oseba, če bi mu pisno zastavil ta vprašanja bi tudi bilo nadlegovanje, pravih odgovorov pa tako in tako ni.Kje pa imaš masko?In zakaj se Kreka ne bi smelo nič vprašati?? Koji je on faktor??Zlatko, ti si pa še bolj odplaval kot Potrč. Dejansko sem včasih mislil, da si ena bolj razgledanih in kulturnih oseb v svetu glasbe. Dejansko pa si nekulturen jebiveter. Kakšna zmota.Se pes ma rad mirPreberite tudi:Tudi uradna oseba ma svoj prosti casTako je ko jih v obraz vprašaš ali je ferplej ali ne....in vse tiho je bilo1300 hospitaliziranih, od tega 200 na intenzivni in tebe zanima, kje boš lahko kupoval božična darila? Resno?Dobra država: To je pač nadlegovanje. Ne glede na to, kaj si mislimo o gospodu Kreku in njegovemu vodenju NIJZ. Kaže na zaskrbljujočo politično in splošno kulturo, agresivnost, pomanjkanje spoštljivega dialoga, ki nas lahko popelje iz te krize. Zaenkrat gredo stvari žal v napačno smer.Rok Čakš: Si upa kdo trditi, da če bi šlo za obratno situacijo; da bi denimo direktorico NIJZ N. Pirnat takole na ulici nadlegoval kak estradnik/protestnik simpatizer SDS, da to ne bi bila udarna vest vseh osrednjih medijev? Molčita tudi obe največji televiziji.Nadlegoval je direktorja NIJZ dr. Kreka, se predstavil kot novinar (halo!?), pa doslej nikomur na tv, kjer je njihov priljubljen gost, ni uspelo obsoditi takšnega uličnega napada? Preprosto vsaj reči, hej, Zlatko, takšnega obnašanja pa se mi ne bomo šli?!bravo ZlatkoEden izmed uporabnikov twitterja je naštel Zlatkove »grehe«:1. spravil se je na harmonkarja,2. pljunil poveljnika garde SV,3. napadel snemalca Nove 24TV4. nadlegoval Kreka,5. vdrl na državno proslavo (s pomočjo RTV ekipe)6. pozival k ne nošnji maskKako ga ni sram kretena, brez razdalje, brez maske takole provocirati. Vsa čast Kreku, da se ni pustil sprovocirati. Upam pa, da se tole da kako kaznovati, take stvari pač ne smejo ostati nekaznovane...