Kravo zavili kot dojenčka v plenice

Požrtvovalni gasilci in gasilke se ne spopadajo samo z ognjem, ampak imajo v različnih koncih Slovenije tudi specifične naloge, ki jih drugod nimajo. V vinorodnih gričih Haloz je denimo veliko gozdov, prepadov in brezen, zato zlasti člani PGD Leskovec in PGD Videm pogosto iščejo zablodele domače živali, predvsem govedo. Izsledili so jo v globeli. Pred dnevi so morali krave reševati na Dravinjskem Vrhu in na Strmcu. V obeh primerih so iskali po dve glavi živine, in so vse štiri tudi našli ter jih vrnili lastnikoma. Zadnji primer je bil še posebno zahteven, saj so eno kravo izsledili v globeli. ...