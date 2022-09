Kravo rešili s helikopterjem

Vrhunec glavne gorniške sezone je za nami in že lahko rečemo, da ni bila rekordna le po številu obiskovalcev gora, ampak tudi po številu nesreč oziroma intervencij gorskih reševalcev. Kar 490 so jih letos našteli člani Gorske zveze Slovenije (GRZS), to je že 100 več kot v enakem obdobju lani, ko so v vsem letu morali posredovati 629-krat. Skrb vzbujajoče veliko je tudi število smrti v gorah, letos jih je bilo 25, medtem ko jih je bilo lani v vsem letu 22, prav toliko jih je bilo tudi leta 2019. Bovški gorski reševalci so sredi noči reševali 11 Francozov. FOTO: GRZS V zadnjih petih letih se ...