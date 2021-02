Kravca se je rodila na Filipinih

Naročite lahko tudi za babico.

Anže Bertoncelj in Gašper Bizjak FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Samo en liter mleka nam je ostal, vse smo razvozili,« zadovoljno povesredi Mišač, drobne vasi na Gorenjskem. »Liter imamo samo še za slikanje, pa še ta je oddan,« doda. Oba sta solastnika podjetja Kravca, d. o. o., iz Radovljice.​Prva vrstica zgodbe o gorenjski Kravci je bila spisana na drugi strani sveta. Anže in Gašper sta se spoznala na Filipinih, na enem izmed sedem tisoč otokov te države na Daljnem vzhodu. »Deset dni nismo srečali niti enega turista. Prišli smo do prenočišča v Puerto Princessa in tam naleteli na Gašperja, ki je prišel z družino, prav tako zgolj za eno noč. Nikoli si ne bi predstavljali, da se to lahko zgodi. Bili smo sami, šli smo na pivo, in evo, čez dve leti imamo vsakodnevno druženje ob mleku.«Dostava domačega mleka pred vrata se je začela z mlekom kmetije Podjed z Olševka. »Iskala sva kmetijo, ki bi zagotavljala kakovost in zadostno količino. Bistvo je bilo obuditi dostavo do vrat, kot to vidimo v nekaterih angleških ali ameriških filmih. Cilj je, da večerna molža pride zjutraj pred vrata. Bistvo je, da je dostava zgodaj zjutraj,« poudarita fanta.In kdaj se začne izmena dostavljavca? »Ob peti uri startajo logistične priprave na razvoz, ki se začne ob sprostitvi omejitve nočnega gibanja.« Kravca se po cestah vozi s fiatom 500, po domače fičkom. »Fičko je nostalgija, čeprav se počutim, ko da se vozim v lamborghiniju,« pove Anže, ki sicer dela v turizmu. »Prav vsi opazijo vozilo; 150 litrov mleka gre v hladilnike, lahko bi jih spravili še več, a smo omejeni s časom, kajti mleko v steklenicah mora biti dostavljeno zgodaj. Tudi steklenice so narejene po naših idejah in v skladu s celostno grafično podobo. Ne le avto, tudi steklenice so naša ideja, pa spletna stran, celostna podoba, zdaj pa pripravljamo tudi posebna oblačila za dostavljavce,« dodaja Gašper, bivši poklicni gasilec Brigade Ljubljana, ki je pred 11 leti začel razvijati spletne platforme.»V ponudbi imamo tudi sestavine za dostavo zajtrka v posteljo. No, do vrat pa res. Lahko se ga naroči kateri koli dan v delovnem tednu, gre pa za zdrave, lokalne proizvode okoliških kmetij. Gre za določeno razvajanje, hkrati pa za poudarjanje vrednot slovenskega kmeta, peka, mlinarja, sadjarja … Predvsem pa gre za spoštovanje izročila naših prababic. Čutimo odgovornost, da se ljudje v naši okolici prehranjujejo zdravo, radi bi povezali družinska podjetja, ki bi sledila podobni viziji,« še razložijo pri Kravci.Sistem dostave je izjemno dodelan. »Naročila prihajajo v našo podatkovno bazo, se tam obdelajo in programsko uravnajo po rajonih. Algoritem avtomatsko niza naslove naročnikov za najbolj optimalno in najhitrejšo dostavo. Dostavljavec prejme optimalen plan vožnje za čim večjo učinkovitost. Ko je naročilo pred vrati, naročnik prejme sms-sporočilo. Tako se izognemo stiku ob prevzemu proizvodov.« Glede na povpraševanje so sistem dopolnili z enostavnim naročanjem za tretje osebe. »Zavedamo se, da so starejši bolj okorni pri uporabi spletnih rešitev, zato je sistem enostaven in zlahka omogoča oddajo naročila za stare starše, prijatelje, tete in strice, naše delo pa je, da jim ob dneh, ko boste potrdili naročilo, vse brezplačno dostavimo pred domača vrata,« za konec zamuka Kravca.