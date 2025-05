Krasno vreme prineslo tudi zastoje na slovenskih cestah. Previdno!

Promet na slovenskih cestah je ponekod zgoščen že od dopoldneva. Prometnoinformacijski center za državne ceste poroča o zastoju na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Jasovnik proti Mariboru, in sicer zaradi del. Zamuda je 5-10 minut.

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.

Težave povzročajo tudi ovire na cestah. Na štajerski avtocesti je oviran promet od Domžal proti Šentjakobu, saj so večji kosi pnevmatike na vozišču. Na gorenjski avtocesti med obema priključkoma Kranj proti Ljubljani in na štajerski avtocesti na uvozu Šentjakob proti Ljubljani pa je oviran promet zaradi okvare vozil.

Nočne popolne zapore

Prometnoinformacijski center med drugim opozarja še na nočne popolne zapore na primorski avtocesti. Med Brezovico in Vrhniko proti Kopru so predvidene v noči na nedeljo med 21. in 5.30 uro ter v noči na ponedeljek med 21. in 4.30 uro. Med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so medtem predvidene med 2. in 5. junijem, vsako noč med 22. in 4. uro. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.