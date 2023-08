Krasno posestvo, na katerem je okoli 100 jelenov, košut ter muflonov

Prav gotovo so si številni Slovenke in Slovenci, zlasti družine z otroki, vsaj enkrat ogledali Jelenov greben v Olimju v bližini Term Olimia. Vsem, ki tam še niste bili, svetujemo, da obiščete to zanimivo turistično destinacijo. Najlepše se je do Jelenovega grebena pripeljati z vlakcem iz Term Olimia, kjer se že uvodoma seznanimo s podatkom, da začetek družinskega podjetja Jelenov greben sega v leto 1990. Od takrat se v vasici Olimje piše zgodba o uspešnem družinskem podjetju, na mestu, kjer je pred dobrimi tremi desetletji stala kmetija s kravami in manjšim vinogradom. Jelen opazuje, da ne b...