Krasna zgodba: junaški pes v bližini Domžal pomagal rešiti človeka

Psi so znani po tem, da se dobro znajdejo pri reševanju. To se je potrdilo tudi v bližini Domžal. Na Facebook strani Gasilstvo na Domžalskem so objavili ganljivo zgodbo reševanja, pri katerem je sodeloval pes.

Vse se je začelo včeraj v lokalu v bližini Domžal, kamor sta šla dva gasilca na odmor. Kmalu se jima je pridružil kuža, ki je bil brez lastnika. Obnašal se je, kot da bi jima želel povedati, da naj gresta z njim. In sta tudi šla. Sledila sta mu, nato pa sta na travniku našla ležečega znanca, ki je tudi gasilec, ki je potreboval pomoč. Takoj sta poklicala reševalce. Moški je bil včeraj pod zdravniškim nadzorom, stanje pa je bilo stabilno.

Kot so še dodali na omenjeni Facebook strani v svojem zapisu, so imeli največ težav s tem, kako ujeti junaškega psa, ga pomiriti ter privezati na povodec. In ja, s tem dejanjem je bil res junak.