Kraški ruj v mini izvedbi

Botanični vrt v Sežani, ki ni le naravni in kulturni spomenik lokalnega pomena, ampak spada tudi med vrtno-arhitekturno dediščino in naravne vrednote državnega pomena, je v teh dneh gostil zanimivo in dobro obiskano razstavo bonsajev.

V Interpretacijskem centru kraške vegetacije, ki so ga odprli pred dvema letoma in pol, je Alpe Adria Bonsai School El Tim priredila razstavo bonsajev, hkrati pa so predstavili svojo mednarodno šolo, ki poteka od začetka leta 2018. Spregovorili so tudi o umetnosti in negi bonsajev.

Na razstavi, ki se začenja s kraškim miniaturnim drevesom rešeljiko bonsajista Maurizia Marchesicha in konča prav tako s kraškim rujem Valterja Škabarja iz Lokve, so predstavljeni bonsaji iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Razstavljajo člani mednarodne šole: Maurizio Marchesich, Roland Petek, Janez Oblak, Dominik Rosenstain, Miha Medvešček, Bojan Mandić, Dejan Čević, Esteban Marchetto in Alberto Basso, kot gost pa poleg domačina Škabarja razstavlja še Igor Vuković iz Pazina.

Žal španskega mojstra in učitelja Luisa Vila Gonzaleza tokrat ni bilo, a organizatorji z vodjo sežanskega botaničnega vrta Marjetko Kljun Terčon obljubljajo, da bodo dogodek prihodnje leto vsebinsko razširili in ga obogatili z dodatnimi presenečenji.