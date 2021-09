Kraška frizerka dirka s ponijem

Doma so jo pričakali s posebnim mlajem.

Prekolesarila Jakobovo pot Vse se je začelo leta 2016, ko sta z možem Frankom šla na romarsko pot Santiago de Compostela. V časovni stiski sta se odločila, da bosta 850 kilometrov prekolesarila. Po nabiranju kondicije po kraških poteh sta jo prevozila v 12 dneh.

Vztrajnost, trma, v kolesarstvo usmerjene družinske počitnice in želja premagati samo sebe so po petih letih intenzivnega treninga pripeljale 48-letno Kraševkoiz Križa pri Sežani, da je na letošnjem že 7. dogodku Red Bull Goni Pony osvojila tretje mesto v ženski konkurenci. Odlična uvrstitev na tekmi Poženi hudiča na vrh Vršiča, ki se je je udeležila že tretje leto zapored, pomeni za rekreativno kolesarko pomemben uspeh, ki ga ni pričakovala.Tako je bila zelo zadovoljna z rezultatom 1,05 ure na 13-kilometrskem vzponu od Kranjske Gore na najvišji slovenski prelaz Vršič s 1611 m n. v. In 800 metri višinske razlike v konkurenci 1060 tekmovalcev. Da je Martina, ki je prav v teh dneh proslavila še 20-letnico svojega frizerskega salona Cik cak, začela kolesariti, je prav gotovo zaslužno obnovljeno staro kolo pony, ki ga ji je kot novoletno darilo leta 2019 podaril brat. Nabirala si je kondicijo po makadamskih kraških poteh s prijatelji kraške kolesarske klape in jo dopolnjevala še s spinningom pri slovenski kraljici najtežjih kolesarskih vzponov in trenerkiiz Ponikev.Ob vrnitvi domov pa jo je čakalo presenečenje. Zbrali so se prijatelji kolesarjenja in vaščani, ji postavili mlaj in ji nazdravili na športni uspeh. V imenu sežanskega županapa ji je podžupanjaizročila kamniti krožnik s posvetilom kamnosekaiz Pliskovice. Martina se bo tekme prihodnje leto še udeležila. Ob tem pa si želi, da bi si ji pridružil še kakšen Kraševec.