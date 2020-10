Tudi slovenski policisti so v koraku s časom in državljane prek spleta obveščajo o svojih posredovanjih. Najaktivnejši med njimi so zagotovo gorenjski policisti, ki poskrbijo za zanimive, včasih tudi zabavne objave.V preteklih dneh so tako reševali tudi domače živali, najprej muco nato pa še štirinožnega prijatelja. Ker s seboj ne nosijo povodca, so ga privezali kar na improvizirani povodec in zraven zapisali:»Kranjski policisti so včeraj pomagali pri reševanju mucka na Primskovem, prometniki pa so ponoči v Predosljah s ceste spravili še malo večjo goro mišic. Kosmatinec je bil odpeljan v Zavetišče Ljubljana. Še dobro, da ljudje kober ne izgubljajo takole in da krokodil (še) ni domača žival.«