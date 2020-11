Kranjski dijaki vrata gimnazije zasuli s sporočili (FOTO)

Prijetna sporočila dijakov. FOTO: Gimnazija Kranj

Dijaki Gimnazije Kranj so v sredo profesorje zasuli z ljubeznivimi in s spodbudnimi sporočili na glavnem vhodu v šolo. Profesorji pa so bili pri tem zelo ganjeni in ponosni na svoje dijake. Živimo v nenavadnih časih, ki pa znajo pokazati tudi svoj tenkočutni obraz, so danes sporočili s kranjske gimnazije.Dijaki so sporočila pustili na vhodnih vratih, poleg tega pa so nam poslali še spodnje sporočilo:»Spoštovani profesorji, profesorice in ostali zaposleni!Hvala Vam! Hvala Vam za ves trud, energijo in dodaten čas, ki ste ga vložili v poučevanje na daljavo, inovativne rešitve zapletov in soočanje z ovirami. Hvala Vam za potrpljenje, vztrajnost in strpnost pri izzivih, nerazumevanjih in potrebi po novih razlagah. Hvaležni smo, da vztrajate in nam omogočate rast in razvoj kljub oviram, ki so nastale s COVID19. Verjamemo, da je tudi Vam težko in se zavedamo truda, ki ga v delo vlagate. Hvala Vam!Zavedamo se, da čas, ki ste ga vložili, ne bo kar prikorakal nazaj, a upamo, da lahko svojo hvaležnost vsaj malce pokažemo. Z besedami. Nasmehi.Vse, ki poučujete iz Gimnazije Kranj vabimo, da danes, v upanju, da je naše presenečenje preživelo noč, vstopate skozi službeni vhod (ob cesti), upamo, da bodo besede prebrodile tudi razdaljo in dosegle vse, ki ste svoje delo pripeljali domov. Hvala Vam, ker ste.«