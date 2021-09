Kranjčan v imenu drugih prejel že 10 odmerkov cepiva

Nedavno smo pisali, da so v UKC Ljubljana odkrili odvisnika, ki je v imenu drugih ljudi prejel že več odmerkov cepiva proti koronavirusu. Kot danes poroča Delo, to še zdaleč ni edini primer, zlasti med odvisniki in brezdomci.Kot je razkril neimenovani Kranjčan, pri posrednikih za cepljenje v imenu druge osebe dobijo okoli 200 evrov, če pa osebo najdejo sami, pa ji zaračunajo od 300 do 400 evrov. Sam je menda prejel že štiri odmerke cepiva Johnson & Johnsona, dejal pa je tudi, da je njegov prijatelj do danes prejel že 10 odmerkov. Povpraševanja naj bi bilo sicer še precej več kot ljudi, ki so pripravljeni nastaviti ramo.Do kršitev pride, ker ponekod na cepilnih mestih ne preverjajo identitete. So pa, odkar so se te zgodbe pojavile v medijih, postali previdnejši.