Krambergerja doma vendarle priznali (FOTO)

Star slovenski pregovor pravi, da je najtežje dočakati pohvalo doma. Ivan Kramberger jo je. Sicer 30 let prepozno, pa vendarle. V domači občini Gornja Radgona so se mu v torek natanko na 30. obletnico atentata poklonili s postavitvijo doprsnega kipa v Aleji velikih.

Torej, ob generalu Rudolfu Maistru, Antonu Trstenjaku in še osmih drugih ponosno stoji tam, kjer bi moral že davno. Dobrotnik iz Negove, inovator in tudi politik, ki je svoj vrhunec dosegel ravno 7. junija 1992, ko je med političnim shodom padel pod streli lokalnega pijančka, je bil človek, ki je s preprostim nastopom in hollywoodskim imidžem privabljal množice, zanj pa je volil vsak peti Slovenec.

Po tridesetih letih javnost še vedno ne verjame v resničnost teorije smrti, prej v teorijo zarote. Resnico o smrti dobrotnika je iskal tudi njegov sin Ivan mlajši, kar je dokazal tudi z dokumentarcem Beli bojevnik v črni obleki, ki je nastal v sodelovanju z režiserko Majo Weiss.

Prave resnice sicer ni našel, je pa dosegel delno zadoščenje s tem, da se je njegovemu pokojnemu očetu poklonila domača Gornja Radgona.

Ivan Kramberger mlajši se že od očetove smrti bori za njegovo priznanje. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

V Kulturnem domu v Gornji Radgoni so predvajali dokumentarni film Maje Weiss.