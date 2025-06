Prvi politični umor v Sloveniji: Kramberger padel pod streli pijanega vaščana

7. junija leta 1992, bilo je ob 18.40, se je v Jurovskem Dolu z enim natančnim strelom iz dolgocevnega orožja končala življenjska pot samosvojega izumitelja in dobrotnika Ivana Krambergerja. Ker ga je Peter Rotar ustrelil med predvolilnim nastopom, to velja za prvi politični umor v Sloveniji. Čeprav je bil njegov krvnik spoznan za krivega, Krambergerjev umor ostaja eden najbolj skrivnostnih in spornih primerov v slovenski zgodovini.

Rotar je zločin priznal, čeprav je po prihodu iz zapora (odsedel je 9 od 12 dosojenih let) med drugim dejal: »Res sem priznal, vendar zaradi vinjenosti še danes ne vem, ali sem kriv ali ne. Niti se nisem vsega zavedal, poleg tega sem se bal, da me ne bi pretepali. Zdaj, ko trezno razmišljam, tudi meni marsikaj ni jasno.« V grobu pa je zdaj tudi Rotar, umrl je 11. januarja 2019.

Sklad Dobrodelni Sklad Ivana Krambergerja, ki so ga julija 1992 ustanovile Slovenske novice, je zaradi tisočev širokogrudnih bralk in bralcev pomagal že mnogo slovenskim družinam in posameznikom. In kar je najpomembneje: pripravljenost pomagati sočloveku v stiski ni nikdar upadla. Kakor tudi ne Krambergerjeva dobrodelnost.

Kramberger se je rodil 4. maja 1936 v vasi Negova pri Gornji Radgoni v skromni kmečki družini, v kateri je bilo 11 otrok. Njegovi začetki so bili preprosti in zaznamovani s težkim otroštvom. Kot sorojenci je moral tudi Ivek, kot so mu rekli, zgodaj od rojstne hiše; šli so za pastirje in hišne pomočnike. Najprej je bil pastir pri kmetu v Voličini, tam se mu ni dobro godilo in večkrat je pobegnil domov.

Pogled približno s kraja, od koder je Peter Rotar streljal in zadel Ivana Krambergerja, ki je stal pri cerkvi. FOTO: Vojko Zakrajšek

Kljub revščini in pomanjkanju formalne izobrazbe je bil izjemno bister, vedoželjen in tehnično nadarjen. Že kot mladenič je pokazal zanimanje za mehaniko in tehniko, kar mu je kasneje odprlo vrata v tujino. Med drugim je bil vzdrževalec in hišnik v bolnišnici Marien Hospital v Nemčiji, kjer je ugotovil, da so njihovi dializni aparati zastareli. Naredil je nekaj izboljšav, iz odpadnega materiala pa avto, ki ga je poimenoval bugatti, saj je bil zelo podoben originalu. Direktor bolnišnice je poskrbel, da se je primerno izobrazil, in ga zaposlil na oddelku za dializo. Kmalu je patentiral aparat, ki ne uničuje zdravih krvnih telesc. Iz Nemčije je pomagal domovini s pošiljkami zdravil in bolnišnicam na Ptuju, v Mariboru, Murski Soboti, na Hrvaškem in v Srbiji podaril 41 dializnih aparatov. Leta 1972 se je vrnil v domovino in spoznal, z njo se je poročil in posvojil njena otroka. Skupaj sta se vrnila v Nemčijo, kjer sta pomagala številnim, ustanovila sta celo društvo za pomoč revnim. Po 20 letih garanja v tujini sta se odločila, da si ob Negovskem jezeru zgradita dom. Rodila sta se jima dva otroka.

Ivek, ki je bil znan tudi po opici, ki ga je spremljala, se je odločil za predsedniško kandidaturo in se uveljavil kot glasnik malega človeka. Kritiziral je korupcijo, elito in nepravičnosti v novonastajajoči slovenski državi. Njegova politična priljubljenost je hitro naraščala, kar je marsikomu predstavljalo grožnjo.

Danes, 33 let po umoru, spomin na Ivana Krambergerja še vedno živi. Bil je človek ljudstva, idealist in samorastnik, ki si je želel pravičnejše družbe. Njegova dobra dela se niso končala pri besedah, ampak pri dejanjih. V svojem življenju je za uboge in revne dal več kot pol milijarde evrov. In kot je dejal akademik dr. Anton Trstenjak, se takšni geniji rodijo na vsakih 100 let.