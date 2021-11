Kraljičino vino z dobrodelno noto

Na hribu Sv. Helena, v vasi Javorje v občini Šentjur, se je uspešno končala že 13. turistično-etnološka in kulturna prireditev, ki so jo domačini poimenovali Po sveti Heleni Martin na star način. Zaradi epidemiološke situacije vinogradniki niti letos niso mogli pokušati in ponujati pridelane vinske kapljice z vsemi, ki bi si to želeli. So se pa kljub temu odločili, da bodo prireditev izpeljali na prilagojen, sodobnejši način. Že teden dni prej so aktivnosti prikazali na družabnem omrežju facebook.

Tradicionalni kozarec

Domači župnik Marko Šraml je po sveti maši blagoslovil novo vino. Poudaril je viden napredek v kakovosti pridelave dobrega vina v teh krajih. Vsem je zaželel, da bi vino prinašalo izključno veselje in nikoli žalosti, nesreče ali strahu. Obenem je po blagoslovu vina izpeljal predajo lente novi vinski kraljici, pri tem pa mu je na pomoč priskočil Milenko Tanjšek, predsednik Društva vinogradnikov sv. Urban iz Gorice pri Slivnici.Vinska kraljica Svete Helene Anamarija Mastnak je predala krono in lento novoizvoljeni vinski kraljici po izboru tukajšnjih vinogradnikov Moniki Narat.

Dosedanja vinska kraljica Anamarija Mastnak (levo) je predala krono letošnji Moniki Narat.

Naratova je prva vinska kraljica, ki po rodu ni z območja Svete Helene, temveč iz sosednje Loke pri Žusmu, že več kot deset let pa živi v Javorju, kamor se je priženila k družini Narat. »Kadar ni v službi, je v krogu družine, rada je tudi ustvarjalna ali se zaposli z delom na kmetiji in seveda tudi v vinogradu, saj opravil čez leto nikoli ne zmanjka,« je povedala Damjana Gračnar, predsednica Društva Sv. Helena. Naratova je v govoru ob predaji lente poudarila, da se bo po svojih najboljših močeh trudila čim bolje zastopati te kraje, njihove lepote in pridelke ljudi na dogodkih in srečanjih povsod, kjer bo to mogoče. »Zanimivo je tudi, da je že ustekleničila svoje vino, poimenovala ga je Kraljičino vino, in ima dobrodelno noto. Vsi prispevki, ki bodo pridobljeni s prodajo njenega vina, bodo namreč romali v blagajno šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju, iz katerega se bo denar črpal za stroške šolanja otrok iz socialno manj spodbudnih okolij,« je še povedala Gračnarjeva, ki je skupaj z drugimi društvi v kraju in širše ter številnimi posamezniki organizatorka te prireditve in tudi drugih.

Kot je dejala, si bodo še naprej prizadevali za nadaljnji razvoj teh krajev, izhajajoč iz tradicije, znanja in kakovosti pridelave ter predelave številnih domačih pridelkov, ki so prepojeni z lepoto naravnega okolja. Letošnja prireditev se je zaključila v cerkvi sv. Helene, udeleženci pa so si lahko zagotovili simbolični tradicionalni kozarec Društva Sv. Helena.

»Pogrešali smo le to, da po številnih tukajšnjih zidanicah, od koder je v preteklosti prijetno zadišalo po domači hrani in sta marsikje do mraka odmevali lepa domača pesem in glasba, teh letos ni bili slišati. Upamo, da bo naslednje leto prineslo nazaj Martina na star način, kot smo ga bili vajeni,« se nadeja Gračnarjeva.