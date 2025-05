Kraljica metliške črnine je bodoča medicinka (FOTO)

»Jaz sem iz tistih krajev doma, jeseni tam grozdje zori, klopotec s pesmijo svojo prijazno v trgatev vabi ljudi. Če kdo rad bi vedel, od kod sem doma, kje je ta prelepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet, moj dom, to je Bela krajina!« je Mladen Rodella napisal hvalnico Beli krajini. Vinski letini in belokranjski kulinariki pa so hvalnico peli tudi minule dni na že 43. Vinski vigredi v Metliki, največjem vinskem festivalu v Sloveniji.

Prva Vinska vigred je bila že v prvi polovici pomladi oz. vigredi (od 22. do 24. aprila 1983), vse preostale pa so se običajno dogajale v začetku druge polovice maja. Tudi tokrat. Začelo se je že v petek, ko so se številni odpravili proti Metliki – organiziran je bil celo prevoz z vlakom iz Ljubljane.

178 vzorcev vin so ocenili.

»Začelo se je odlično – z degustacijo nagrajenih belokranjskih vin letošnje Vinske vigredi. Degustacijo je vodil Tone Pezdirc. Velika skupina članov Kluba prijateljev metliške črnine je bila tako nad izborom kot celotnim programom in vodenjem izjemno navdušena. Postregli so nam izvrstno belokranjsko hrano, ki se odlično poda k odličnim belokranjskim vinom,« je bil navdušen Tomaž Kordiš, predsednik Kluba prijateljev metliške črnine. »Bil sem tudi na prvi vinski vigredi. V teh letih se je razvila vinska kultura, ob tem je velik razmah in razvoj doživela belokranjska gastronomija. Danes imamo primerno hrano ob primernih vinih. Lahko rečem, da smo v našem klubu izjemno zadovoljni s tem, kar smo v zadnjih letih naredili na tem področju. Še naprej pa bomo promovirali belokranjska vina in belokranjsko kulinariko. Da ponesemo naprej ne le Slovenijo, ampak tudi Belo krajino.«

Šampiona iz Metlike

Pestro je bilo tudi na glavnem odru. Predstavili so se Pevski zbor Društva kmečkih žena Metlika, Pevski zbor Društva upokojencev Metlika, Duo Pretle, Učiteljski in otroški pevski zbor OŠ Metlika. Izza vogala je dišalo po belokranjski pogači. Razumljivo, ko pa je potekala delavnica peke belokranjske pogače v organizaciji Društva kmečkih žena Metlika, ki slavi 50 let uspešnega delovanja.

Izvedeli smo, kdo je pridelal najboljšo vinsko kapljico. V oceno je prispelo 178 vzorcev vin, od tega 20 vzorcev iz sosednje Hrvaške. Naziv najboljše metliške črnine PTP in najboljšega belokranjca PTP sta si letos prislužili vini iz KZ Metlika. Med suhimi vini tekočega letnika je naziv šampiona osvojila modra frankinja letnik 2024 iz Vinske kleti Prus iz Krmačine. V isti kleti so pridelali tudi šampiona v kategoriji predikatnih vin – rumeni muškat, suhi jagodni izbor letnik 2011. Med tujimi vinarji je laskavi naslov šampiona pripadel tramincu letnik 2024, ki ga je pridelal Alen Pečaver z Grandić brega pri Ozlju.

Po Metliki je dišalo. FOTO: Iztok Volf

»Letošnje ocenjevanje za 43. Vinsko vigred je bilo zelo zanimivo in tudi spektakularno. Le nekaj malega vin je bilo izločenih zaradi napake. To potrjuje, da je vse več belokranjskih vin odličnih, vrhunskih in izredno dobrih. Belokranjski vinogradniki radi dajo svoje vino v ocenjevanje na Vinsko vigred, s tem pa se dviga kakovost vina, kultura pitja vina, vse bolj se spoštuje tudi domače, lokalno pridelano. Belokranjski vinogradniki so vse bolj cenjeni po vsej Sloveniji,« je bil navdušen Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika.

»Veseli smo nagrade. Z vinom smo zadovoljni. Letnik je bil količinsko malce bolj skromen, a kakovostno odličen kljub nadpovprečni suši. V kleti smo se potrudili, da smo vina lepo donegovali in smo veseli, da so to potrdili tudi rezultati. Smo pa upravičeno ponosni, imamo šampiona belokranjca in metliško črnino. Ti dve vini sta naši avtohtoni vini in izraz ter ponos naših vinorodnih leg in vseh kooperantov, s katerimi sodelujemo; tudi z njihovo pomočjo pridemo do odličnega grozdja, iz katerega izdelujemo odlična vina,« pa je o šampionih iz njihove kleti povedal Jure Štalcar, enolog Vinske kleti Metlika.

Kraljica iz Metlike

Za promocijo Bele krajine in vin ter krasnih, srčnih ljudi, ki tod živijo, pa bo skrbela 20-letna Lana Rajaković, novookronana kraljica metliške črnine. Lana prihaja iz Metlike in že vrsto let aktivno prispeva k bogatitvi svoje lokalne skupnosti. Njena zavzetost, srčnost in predanost delu z ljudmi so prepričale strokovno komisijo, ki jo je izbrala za novo ambasadorko belokranjskega vinogradništva.

Čedalje več belokranjskih vin je odličnih, vrhunskih in izredno dobrih.

Lana je študentka drugega letnika na fakulteti za zdravstvene vede, kjer jo vsak dan znova navdihuje povezovanje znanja, sočutja in skrbi za človeka. Kot aktivna članica Rdečega križa Metlika sodeluje kot prostovoljka prve pomoči na številnih družabnih, kulturnih in športnih prireditvah. »Komaj čakam, da se začne dogajati. Pripravljena sem se učiti, pripravljena sem, da sem tu za naše vinarje, za vse domačine in vse, ki so mi pomagali pri tem,« je napovedala kraljica.

Nagradili so najboljša vina. FOTO: Iztok Volf